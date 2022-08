oroscopo-di-ferragosto-di-paolo-fox:-ecco-i-segni-super-fortunati-sotto-l’ombrellone

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa giornata vi regalerà finalmente l’occasione di riassestarvi dopo le tensioni dell’ultimo periodo. L’ingresso di Venere nel segno, renderà i rapporti più autentici e sinceri. Le occasioni vanno colte al volo. Nel momento in cui esse scarseggiano, allora dovete essere voi abili nel cercare il modo di emergere e di sfruttare al meglio le vostre potenzialità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sembra proprio che non riuscite a rilassarvi nemmeno oggi. Il partner sarà di grande aiuto, ma non scaricategli addosso tutti i problemi. Siete un po’ troppo irruenti in questo periodo. Cercate di tenere a freno le vostre reazioni se non volete correre il rischio di incappare in qualche sgradevole malinteso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tutto sta tornando alla normalità a lavoro, che si sta riprendendo in diversi settori. Attenzione a non eccedere con gli sforzi fisici. La giornata sarà piuttosto frenetica per i nati sotto questo segno. Le vostre emozioni sono un po’ in subbuglio, quindi, cercate di tenere a freno gli impulsi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Venere nel segno vi farà trionfare in amore. Oggi metterete da parte tutti i problemi, per voi l’importante sarà avere il vostro partner accanto. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 agosto vi invitano a non perdere di vista i vostri obiettivi. Anche se c’è stato qualche contraccolpo, non abbandonate i vostri sogni.

Leone (23 luglio-22 agosto) – La giornata di oggi vi renderà particolarmente ambiziosi. Non mancherà una bella giornata fuori porta, d’altronde non aspettavate altro per cambiare un po’ aria. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 agosto, i nati sotto questo segno sono un po’ deconcentrati. Forse avete troppe cose per la mente, quindi, è necessario fare un po’ di ordine.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Nelle prime ore del mattino potreste non sentirvi troppo in forma, ma le cose miglioreranno con il passare delle ore. Complice anche Mercurio che vi renderà più socievoli e piacenti. Si vive una volta sola, quindi, fate tutto quello che è in vostro potere per realizzare i vostri obiettivi. Interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Venere nel segno potrebbe crearvi qualche contrattempo, ma facilmente risolvibile. Un incontro speciale potrebbe avvenire nella giornata di oggi per voi single. Secondo l’oroscopo del 15 agosto, i nati sotto questo segno stanno attraversando un momento molto positivo in amore, siete passionali e pieni di spirito d’iniziativa, approfittatene.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata di oggi non sarà particolarmente romantica, ma procederà in maniera tranquilla. Approfittate di questo giorno di festa per riposare e recuperare le energie. Giornata molto positiva per l’amore. Ci sono delle faccende da chiarire sul lavoro, ma è opportuno rimandare a settembre. Adesso è tempo di godersi un po’ di più i propri affetti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avete diverse questioni da risolvere, ma per quelle c’è tempo, poiché oggi avete solo voglia di buttarvi in una nuova avventura, che sia un viaggio, un’esperienza o una nuova conoscenza. In ogni caso, considerate sempre i fattori di rischio, prima di fare qualunque passo. Nulla piove dal cielo, quindi, per raggiungere gli obiettivi sperati bisogna sudare. Nella vita bisogna prendere di petto certe situazioni, specie quando si tratta di problemi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Marte ha smesso finalmente di remarvi contro. Avete proprio bisogno di godervi un po’ di relax, non solo per recuperare le energie, ma anche per chiarirvi le idee sul futuro. Talvolta, per istinto di sopravvivenza, è necessario pensare un po’ di più a sé e mettere da parte le altre persone. Dedicatevi a voi e alla cura del vostro corpo e della vostra anima.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Saturno non vi facilita l’intesa con le persone che vi stanno accanto. Correte ai ripari cercando sostegno da parte di un vostro amico o partner. In amore siete favoriti, mentre sul lavoro c’è un po’ di stress. Forse siete un po’ troppo stanchi, quindi, cercate di non stancarvi troppo e di dedicarvi a voi stessi e ai vostri interessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con Mercurio in opposizione sarebbe meglio non organizzare nulla. Meglio trascorrere questa giornata tra le mura domestiche in relax. L’amore è estremamente positivo e gradito in questo periodo. Siete alla ricerca di attenzioni e, allo stesso tempo, desiderate darle. Ottimo momento anche per iniziare un nuovo progetto.

