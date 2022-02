Oroscopo di giovedì 10 febbraio: ottima giornata per amore e lavoro

Ariete – In questo giovedì di Santa Scolastica potrai goderti gli affetti e la vicinanza delle persone care. Ne hai bisogno. Non è stato un periodo semplice, soprattutto per la vita personale. Ma adesso è il momento di rialzarsi. Non avere paura di chiedere aiuto. Troverai sempre una mano tesa. Pensa a te stesso, scrollati le brutte situazioni di dosso e fattele scivolare dalle spalle. Riacquista la tua usuale forza e vai avanti. Se stai cercando di ottenere un lavoro o un progetto, segui i metodi convenzionali e vendi le tue idee e abilità con forza e il successo sarà sicuramente tuo. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner. Uscite insieme, magari a cena o semplicemente per una passeggiata. Riscoprite la bellezza dello stare insieme. Il rapporto si ravviverà.

Toro – Questo giovedì di Santa Scolastica andrà vissuto con leggerezza. E’ possibile capiti qualche contrarietà in casa o fuori che ti costringa a risolvere la questione con la vostra tipica buona volontà. Ma non devi preoccuparti. Alleggerisci, fai un passo indietro e goditi la commedia degli errori che sta per accadere tutt’attorno a te. Con una buona dose di umorismo, la giornata può rivelarsi davvero molto piacevole. Una forma fisica molto buona ti accompagna e fa vedere gli effetti positivi dell’eventuale, recente, momento di relax vacanziero. La giornata è particolarmente adatta alla passione. Ti sei trattenuto per gli ultimi giorni e hai cercato di avvicinarti alla tua relazione romantica con un certo grado di moderazione. Oggi capirai che non è più sufficiente. Invece, dai uno sguardo alla tua natura appassionata e vedi il tuo amore sbocciare. Il tuo partner potrebbe essere davvero molto sorpreso.

Gemelli – In questo giovedì di Santa Scolastica sarai modesto e potresti voler prestare un servizio disinteressatamente. Puoi sacrificare il tuo tempo, denaro, spazio o anche cibo per soddisfare gli altri. La gente rispetterà questo tuo atto. Fai attenzione al tuo limite. Presta attenzione ai tuoi figli. Possono essere inclini a contrarre qualche infezione. Trascorri del tempo a casa e mangia cibo igienico. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che non amplifica le tue energie. Con le energie che si scontrano, è il momento di fare marcia indietro. Potresti trovare l’amore a breve, e presto il tuo partner risponderà entusiasta.

Cancro – Sei stato impulsivo nel prendere decisioni per un bel po ‘di tempo. E una dissonanza del Sole in Vergine e di Nettuno nei Pesci, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade gemellina, vi comporta qualche momentaneo alzarsi e abbassarsi del tono e dell’umore. Ma in questo giovedì di Santa Scolastica comprenderai l’importanza della pianificazione e di un approccio meticoloso. Non è mai troppo tardi per iniziare a pianificare. Con la organizzazione, vedrai anche te stesso portando la corretta esecuzione dei piani. La connessione con la tua anima gemella sembra svanire a causa delle pressioni del lavoro. Se appartieni alla seconda decade del segno, non forzare troppo la mano. Se sei serio riguardo a questa persona, allora devi sforzarti di mantenere il fascino perduto, mentre altri saggiamente controllano le tue tentazioni.

Leone – Questo giovedì di Santa Scolastica affronterai una serie di impegni diversi da tutti i fronti. Siate pronti a soddisfare i vostri obblighi sociali, finanziari e personali. È probabile che la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi colleghi si rivolgano a te e tu sei più che capace di gestire questa pressione. I rapporti con i capi, l’autorità, il potere in genere, saranno molto buoni. Se ti viene in mente qualche dubbio su ciò che stai facendo, prenditi un momento per rivalutare la tua decisione. L’affiatamento che potrete raggiungere oggi con la vostra dolce metà è particolarmente intenso, gioioso, appassionato, mosso da pulsioni autentiche. Se siete nati in agosto, lo Zodiaco vi regala un momento fortunato in amore anche se il vostro cuore è ancora libero ma lo sarà ancora per un breve tempo.

Vergine – Questo giovedì di Santa Scolastica una persona che è stata intorno a te per molto tempo ma che non hai mai notato realmente, inizierà ora a giocare un ruolo fondamentale nella tua mente. Non è solo una storia d’amore in erba. Piuttosto, è un incontro di mente e spirito che rischia di farti sentire sopraffatto. Prenditi del tempo per abituarti all’idea perché questa persona è venuta nella tua vita per restare. La tua relazione verrà aggiornata oggi! Trascorrerai la maggior parte della giornata con il tuo partner ed esplorerai qualcosa di nuovo da aggiungere al piacere. Il tuo amore sarà illimitato e potresti anche decidere di portarlo su un altro livello di legami con il tuo partner nel prossimo futuro. Tuttavia possono sorgere alcune situazioni difficili che devi fare attenzione!

Bilancia – Le stelle dimostrano che sarà necessario socializzare più che mai in questo giovedì di Santa Scolastica. Vuoi fare una transizione nel tuo stile di vita e carriera dedicandoti al lavoro che richiede comunicazione con gli altri. Cerca di realizzare ciò che hai deciso di fare! È possibile mantenere una forte attenzione su ciò che mai si vuole fare; assicurati solo di non esagerare. Stai per scoprire una nuova dimensione nella tua relazione. Il comportamento del tuo partner è stato piuttosto sconcertante ultimamente, ma oggi le spiegazioni saranno disponibili. Ma spetta a te quello che fai con queste informazioni. È consigliabile pensare a lungo e in profondità prima di intraprendere qualsiasi azione. Le persone singole dovrebbero procedere con cautela con una nuova persona.

Scorpione – Dovrai stare attento a te questo giovedì di Santa Scolastica. I tuoi concorrenti potranno tentare di intralciarti con una macchinazione e un piano nascosti. Ma sarai in grado di smascherarli facilmente! E loro non rimarranno altra scelta se non per lodarti per i tuoi risultati a bocca aperta. Incontra i tuoi migliori amici per iniettare un po ‘di leggerezza nella triste situazione. Sei diventato troppo abituato a gestire i tuoi problemi da solo, ma scoprirai che condividerli con il tuo partner può essere molto utile. Un po’ di stanchezza ti caratterizza nel legame fisso che ti unisce alla persona della tua vita. Solo piccoli momenti di silenzio possono servire a recuperare un’intesa che andrà poi più a gonfie vele di prima. Condividere emozioni e problemi non potrà farvi che bene e te ne accorgerai.

Sagittario – In questo giovedì di Santa Scolastica dovrete essere decisi e impegnati a raggiungere traguardi di prim’ordine: così vi vogliono Mercurio e Plutone in special modo se siete nati nella terza decade del vostro segno. Cercate di stare lontano da persone che portano negatività nella tua vita. Oggi potresti essere colto di sorpresa dal fatto che la persona a cui ti sei affidato abbia diffuso maldicenze su di te. Stai attento a queste persone. Non lasciare che portino via la tua pace mentale. Potresti trovare un vero amico vicino a te. Può essere il tuo coniuge o i tuoi genitori. Oggi c’è la possibilità che diventi meno accessibile. Il giorno non è più adatto per coltivare relazioni nuove o vecchie. Invece, sarai più interessato all’autoanalisi e questo può emanare una vibrazione che non vuoi essere disturbato. Tuttavia, puoi chiamare un vecchio amico o ottenere una visita a sorpresa.

Capricorno – Questa giornata di giovedì di Santa Scolastica sarà per te emotivamente intensa. Porterai grande passione a tutto ciò che fai oggi e il successo seguirà come un risultato inevitabile. Potresti aver evitato un problema perché è troppo vicino a te, ma oggi è il giorno migliore per affrontare questo problema e affrontarlo a testa alta. Fai attenzione al tuo temperamento. Puoi attaccarlo a qualcuno vicino a te. Il partner potrebbe farsi male con la calma. Prova a spiegare al tuo partner che è stato lo sfogo di alcuni sentimenti che sono stati ignorati in passato. Indossa il blu in una parte dei tuoi vestiti. Prova a controllare le tue emozioni, e se incontrollabili, guarda almeno l’intensità. Ma puoi lottare per mantenere le relazioni significative con qualcuno vicino a te dal tuo passato.

Acquario – In questo giovedì di Santa Scolastica dovrai stare attento a quello che dici. Qualcuno che consideri vicino potrebbe spargere maldicenze su di te. Pesa le tue frasi prima di parlare. Prova a parlare di te e della persona con cui stai parlando. Astenersi dal discutere di una terza persona. Puoi viaggiare oggi in città diverse. Potresti incontrare una vecchia conoscenza e insieme potresti avere ricordi nostalgici. Un rapporto nuovo e promettente si svilupperà nella vita di coloro che sono single. Tuttavia, l’ego e la mancanza di lungimiranza causeranno problemi nel coltivare ulteriormente questa relazione. Possono anche causare problemi in una relazione che stai già avendo. È necessario fare un passo indietro e dare al tuo partner uno spazio sufficiente perché hai invaso troppo il suo spazio.

Pesci – Questo giovedì di Santa Scolastica sembrerà essere una giornata piena di contemplazioni per te Potresti voler passare da una località abitativa attuale o addirittura dal tuo attuale lavoro. Non essere in stasi; vale la pena darsi da fare per cambiare. Potresti ricevere un aiuto da una comunicazione inaspettata da parte di qualcuno che ti ha desiderato segretamente! Coloro che sono stati nelle relazioni stanno per assistere all’inizio di una nuova fase nella loro vita privata! Puoi legare i nodi con il tuo partner o muoverti insieme. Ciò può comportare un investimento enorme in quanto la casa deve essere ristrutturata in entrambi i casi. Chi è single può trovare qualcuno oggi torrido e intimo. Ma sarà uno sforzo inutile per qualcuno che non ha importanza per te!

