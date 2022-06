Oroscopo di giovedì 16 giugno: buona giornata per amore e salute. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questo martedì di Sant’ Eliseo sarai in grado di portare a termine il tuo lavoro. Altri problemi che possono essere risolti rapidamente, quindi non preoccuparti di loro. Cerca di sfruttare al massimo la giornata a causa di ciò che farai oggi. Forse stai cercando un buon consiglio da qualcuno a te caro. Sarai in grado di portare a termine il tuo lavoro. Altri problemi che possono essere risolti rapidamente, quindi non preoccuparti di loro. Cerca di sfruttare al massimo la giornata a causa di ciò che farai oggi. Forse stai cercando un buon consiglio da qualcuno a te caro. Stasera, un Gemelli potrebbe farti divertire. Inizia un periodo fortunato per l’amore, il denaro e la vita sociale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Avrete forze sufficienti in questo martedì di Sant’ Eliseo per ribaltare una situazione che si era posta a vostro sfavore: lottate con intelligenza e tenete fuori i vostri amici. Ne trarrete vantaggi. Avvicinati alla natura. Bene meditazione, Yoga, viaggi nel verde. Rapporti a due saranno importanti. Chiudi bene a chiave casa e auto. Oggi avete tante possibilità di prendere il meglio delle persone che vi stanno intorno: cercate di apprezzare quello che fanno per voi e pensate a ricambiarle sempre in modo affettuoso. Un flirt potrà trasformarsi in una relazione seria. Non essere però possessivo. Cura le pubbliche relazioni. Buone occasioni per rimediare ad qualche piccolo errore del passato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Questo martedì di Sant’ Eliseo sarai in uno stato d’animo di adattamento. Sarai spensierato e più sentimentale de1 solito. Intuito forte e chiaro. Eventi piacevoli in casa. Notizie da amici che non sentivi da tempo. I nati di mercoledi potrebbero ricevere proposte interessanti in amore. Prendetevi tutto il tempo per decidere. Bene gli acquisti di ogni tipo. Ottimo accordo con Gmelli e Acquario. Cambìamenti fortunati. Coloro che vivono in coppia nella vita privata potranno scioglierei nodi con il proprio partner e muoversi insieme. Ciò potrebbe comportare un enorme investimento nella propria situazione personale. Chi invece è single può trovare qualcuno oggi in un incontro che sarà torrido e intimo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non trasferite sul vostro partner in questo martedì di Sant’ Eliseo i dubbi che avete su alcune persone che vi stanno vicino: potreste scatenare delle reazioni che , dopo, vi sarà difficile addomesticare. Ignorate le malelingue. Stanno solo esasperando un legame sentimentale già messo a dura prova da altri problemi… Ingoiate pure questo affronto. Il partner tornerà presto sui suoi passi. In arrivo una lettera con buone notizie. Nuove idee che frutteranno bene in futuro. Troverete un valido aiuto in parenti e amici intimi. Tuttavia confidatevi poco per non dare l’idea di volerne approfittare. Non buttatevi giù. Tenete duro e andate avanti. Impegnandovi riuscirete a realizzare i vostri obbiettivi. Novità favorevoli e durature.

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo martedì di Sant’ Eliseo potrai partire per un viaggio avventuroso non pianificato. Potrebbe essere all’interno della città o potrebbe essere leggermente corto. Ma l’idea è divertirsi molto e sicuramente lo avrai. Potresti avere le tue differenze con qualcuno vicino al cuore. Era in sospeso da molto tempo, ma tu hai un faccia a faccia. Ci sono alcune persone che vogliono essere il tuo amante. Ma tu vuoi tenerlo solo per amicizia! Sarà meglio se conosci i tuoi sentimenti molto apertamente. Ma questa è una fonte ultima di amore e compassione per te! Il mio consiglio è di riconsiderare la tua decisione. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il vostro partner vi ama? Mettetelo alla prova in questo martedì di Sant’ Eliseo. Nuove idee che frutteranno bene in futuro. senza indugiare troppo ! Solo così potrete avere il quadro ben chiaro e…decidere il da farsi. Se siete single lo resterete ancora per poco! Nella vostra coppia invece serpeggia la gelosia che non vi lascia in pace: siate meno orgogliosi e sappiate essere prudenti e riflessivi, ed anche in una certa misura accomodanti. Ragionate con mente lucida e aperta sul da farsi in amore: state usando male il vostro tempo e le vostre armi. Se il vostro partner sembra approfittarsene di alcune situazioni, cercate di cambiarle al più presto!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo martedì di Sant’ Eliseo potrai facilmente migliorare ogni cosa ed insieme allargare gli orizzonti della tua vita. Mantieni la tua concentrazione e dividi tutte le tue energie su di essa. Basta non dire niente Chi è in affari può essere in grado di espandersi o stabilirsi. Oggi sarai piuttosto aggressivo nell’amore in maniera insolita e innovativa per i tuoi soliti standard. Assicurati solo di toglierti le soddisfazioni dovute al tuo ego più recondito per goderti una relazione appagante. Tuttavia, il tuo partner adorerà il tuo nuovo sé e godrà della tua nuova fiducia in se stessi. Assicurati di cogliere questa opportunità e divertiti con il tuo partner.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Hai avuto una buona disposizione a cose nuove nella vita e ora in questo martedì di Sant’ Eliseo potrai prepararti ad affrontare le sfide che ti attendono questo martedì. Siate pronti a spiegare qualsiasi cosa vi venga messa in discussione. I tuoi sforzi saranno finalizzati per il futuro. Non dimenticare di rivitalizzare e coccolarti in mezzo a tutto questo! Amore e romanticismo sono rischiose per te oggi! Puoi incontrare qualcuno che non è cattivo e vuole solo giocare. Ma non devi essere coinvolto romanticamente con questa persona. Cerca di essere amico di questo ragazzo o ragazza e fallo sentire meglio. Conoscili bene e offri loro la possibilità di fare altrettanto bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questo martedì di Sant’ Eliseo sarà necessaria una forza rigeneratrice eccezionale. Ne siete pienamente capaci e in grado di sostenere qualsiasi sacrificio. Ponete attenzione solo al fatto che i vostri sforzi devono essere mirati e concreti. Ottime prospettive per conquistare una persona che vi interessa: lasciate che sia l’altro a fare qualche primo passo e poi …nulla di male nel lasciarsi andare. Serata interessante con notizie in arrivo. Cercate di individuare tra i vostri conoscenti a cui di solito non prestate tutta la attenzione che meriterebbero qualcuno che, in silenzio, tiene a voi. Se vi interessa cercate di stimolarlo. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sarai ricco di spirito e di energia in questo martedì di Sant’ Eliseo. Chiama i tuoi amici e organizza una festa. Crogiolarsi nella gloria si può essere trascurati verso il pericolo che ti aspetta in un prossimo futuro! Non fatevi prendere dal panico. La tua salute può essere influenzata dal consumo eccessivo di pasti che non possono essere digeriti. Quindi pianifica un esercizio di routine e conserva il tuo entusiasmo per un periodo di tempo più lungo! . Lui o lei sarà di supporto e può offrirti un aiuto pratico. Se il problema riguarda qualsiasi problema nella tua relazione, considera l’argomento di un luogo pubblico in cui è meno probabile che il tuo partner reagisca emotivamente ad esso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo martedì di Sant’ Eliseo ti sentirai pieno di energia e sarai pronto per un duro lavoro. Sarai stimolato da tutti gli altri in futuro. Anche a casa, probabilmente farai più cose di quelle che fai normalmente, piacendo a quelli vicino a te. Devi solo assicurarti che questa tendenza continui e che non ti esaurisca. La tua relazione sentimentale sembra essere complicata oggi e molti problemi avranno bisogno della tua attenzione. Tuttavia, ti renderai presto conto che sarai in grado di capirlo. Sei diventato così abituato a gestire i tuoi problemi da solo, ma scoprirai che condividerli con il tuo partner può essere molto utile Questo ti darà la forza di costruire una relazione più trasparente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sarai al meglio della tua creatività in questo martedì di Sant’ Eliseo. Decifra il significato della tua immaginazione. Porterà fortuna e felicità. Lascia che la tua mente domini il tuo cuore. Un persona che non vedete da tempo vi sta pensando: è l’occasione giusta per chiarirsi definitivamente. Date sempre un altra occasione almeno. Qualche discussione intorno alla casa o alle cose di casa: accettate le opinioni degli altri e cercate di non imporre il vostro modo di vedere a tutti i costi. Se siete stati lasciati da non molto non cercate di forzare la mano chiedendo a tutti i costi chiarimenti che sfocerebbero in dispute e ulteriori litigi : la Luna vi consiglia una saggia attesa.

