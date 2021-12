Oroscopo di giovedì 9 dicembre: amore, fortuna e salute in questa giornata ricca di novità

Ariete – Giornata da prendere con le pinze per i nati Ariete sotto il profilo professionale, in quanto una maldicenza o un colpo basso dei nuovi colleghi potrebbero rendere meno scorrevole il turno lavorativo del segno di Fuoco.

Toro – Marte opposto, oramai al giro di boa, continuerà imperterrito a sfiancare i nati Toro sotto il profilo energetico ma, al contempo, il segno di Terra non si darà affatto per vinto e porterà ugualmente a compimento ogni attività programmata, arrivando a sera esausto ma pienamente soddisfatto.

Gemelli – Eccezion fatta per le prime ore mattutine, la giornata in questione potrebbe celare qualche insidia non da poco in ambito amoroso, in quanto i nati Gemelli si riscopriranno più gelosi di quanto credevano e ciò al partner non andrà affatto giù.

Cancro – Giornata dicembrina dove i nati Cancro metteranno in campo, c’è da scommetterci, una rassicurante scaltrezza nel versante relazionale ma anche professionale, così da tenersi alla larga da eventuali imbonitori truffaldini.

Leone – Dopo due giornate col terzetto Luna-Giove-Saturno alle calcagna, ecco che questo giovedì sembrerà avere il sentore della rinascita per i felini, i quali saranno pervasi dalla voglia di mettersi nuovamente in gioco su altri fronti.

Vergine – Una sorta di antipasto astrale, questo giovedì con la congiunzione opposta Luna-Nettuno, dell’andazzo che i nati Vergine dovranno sopportare da fine dicembre sino a marzo 2022, quando il Grande Benefico gli volterà le spalle. Se in questa giornata, però, si tratterà più che altro di revisionare le proprie finanze, dal 29 dicembre il focus si sposterà sulle vicende professionali e su alcni timori legati al prossimo futuro.

Bilancia – Per il quieto vivere nel ménage amoroso, i nati Bilancia potrebbero optare, nel corso di questo giovedì, per omettere una verità scomoda alla dolce metà, così da evitare di urtare il già precario equilibrio di coppia.

Scorpione – Malgrado gli atti di romanticismo latiteranno, nel nido domestico di casa Scorpione non dovrebbero mancare, invece, gli slanci passionali già dalle prime ore pomeridiane di questo giorno autunnale. Probabili perplessità professionali in mattinata.

Sagittario – Le effemeridi di questo giovedì, capitanate dal dissonante duetto Luna-Nettuno, parranno intimare ai nati Sagittario di mettere da parte l’orgoglio e accettare qualche compromesso sul versante lavorativo, così da non scontentare i soci e dimostrargli di non essere imperanti come pensavano.

Capricorno – Il duro lavoro svolto da fine estate a questo inizio dicembre parrà cominciare a dare i suoi frutti in termini economici, coi nativi che saranno ben lieti di poter contare su un gratificante cuscino finanziario per potenziali periodi di magra.

Acquario – Ventiquattro ore durante le quali il quarto segno Fisso assumerà, con ogni probabilità, un mood mutevole in materia di opinioni legate alla sfera amicale e ciò farà storcere il naso a più d’una persona cara.

Pesci – Grazie alle magnifiche doti comunicative di cui presumibilmente beneficeranno i nati Pesci questo giovedì, sarà estremamente semplice per il segno d’Acqua, soprattutto la prima decade, convincere l’interlocutore di qualsiasi cosa vorranno.

