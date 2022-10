Oroscopo di lunedì 31 ottobre: giornata piena di fortuna e felicità. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopri come andrà la tua giornata.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarete felici in questo lunedì di Santa Lucilla di incontrare e conoscere una persona che potrebbe essere molto importante per il vostro futuro. Rafforzate le vostre amicizie, soprattutto quelle che vi appaiono sincere e disinteressate. Fate ogni cosa per bene: Luna e Marte in disaccordo potrebbero darvi motivi per recriminare e provare malintesi con amici, colleghi o anche con il vostro partner che potrebbe apparire come troppo esigente per certi aspetti. Meglio sarebbe se metteste da parte ogni polemica e pregiudizio nei confronti di chiunque, sia parenti, che amici che colleghi. Nel vostro interesse coltivate nuove amicizie. Ritardi, disguidi e rinvii durante il pomeriggio. Un lavoro in proprio e autonomo è il giusto toccasana per la ricerca di un lavoro. Oggi sono favorite le attività in proprio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se in questo lunedì di Santa Lucilla parcheggiate l’auto attenti a dove lo fate: oggi è una giornata in cui potreste rischiare di essere multati e non serviranno le scuse. Inoltre, quello che potrete fare è meglio se lo farete da soli. Non lasciatevi oggi trascinarti da polemiche e discussioni che non trovano basi e motivo di essere. Nervosismo e tensioni nei nati di venerdì a causa di problemi irrisolti che si trascinano : c’è bisogno di più attenzione nelle cose importanti e evitare di disperdere energie. Se state per sposarvi o iniziare una convivenza sappiate che la Luna oggi vi favorirà e in serata anche Giove troverà modo di aiutarvi con qualche piccola sorpresa. Un problema finanziario potrà riaffacciarsi tieni conto delle priorità. Sistema pagamenti, bollette, documenti. Serata romantica. Fascino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un importante progresso in denaro e carriera sarà previsto dalle tue stelle questo lunedì di Santa Lucilla, ma è essenziale che tu non ignori la tua famiglia in cerca di guadagni materiali. In effetti, sperimenterai anche un’ondata di spiritualità oggi. Probabilmente ti sentirai un po’ lacerato dall’influenza di queste forze contraddittorie. Invita degli amici simpatici a cena. Il muro della tradizione traballerà. Ti rifiuterai a qualunque restrizione.Pianifica alcune attività familiari nella giornata di lunedì. Non importa quanto tu sia impegnato, ma non dovrai ignorare la tua famiglia. Alcune ombre si addenseranno nella giornata odierna sui nati di venerdì. Cerca di mantenere il giusto contatto con la natura e con l’ambiente esterno durante questo periodo di intensa attività. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nel complesso, questo lunedì di Santa Lucilla sarà una giornata emozionante per te. Potrebbe essere necessario mettere a nudo i tuoi pensieri e sentimenti più intimi. È una prospettiva spaventosa perché non l’hai mai fatto prima, ma se fai questo passo, ti porterà più vicino ad una realizzazione emotiva. Qualcuno può anche diventare emotivo e la tua risposta vitale è vitale ora. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non scegliere su ogni problema nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Tenderai verso un’esagerata autocritica la quale non farà che abbatterti. Questo giorno non brilla particolarmente per occasioni, e inizierete a pensare a nuove opportunità. Mantenete la calma.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Qualcuno vi pensa da tempo ed è preso da rimorsi e rimpianti. Fate spazio al perdono in questo lunedì di Santa Lucilla nel vostro cuore: in fondo sbagliare è una debolezza umana. Raggiungere un traguardo non è vincere una gara e voi non siete in gara: curate particolarmente oggi di farvi trovare pronti agli appuntamenti che potrebbero in buona parte cambiare la vostra vita. Tutto ciò che farai insieme a più persone, in squadra, sarà favorito. Se non vuoi innervosirti, evita il contatto con gente dispersiva. Buon umore. Con la tua simpatia, riuscirai a conquistare chiunque oggi. Sarai scontroso, suscettibile e troppo frettoloso. Evita di offendere anche involontariamente: oggi sarai tentato di farlo. Guardate al lato positivo delle cose. Insistete e siate certi di aver fatto il possibile.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’esperienza sarà il miglior insegnante e dovrai essere guidato da essa in questo lunedì di Santa Lucilla. Non ignorare le lezioni del passato e salvarti dalle sofferenze che può causare in futuro. Cerca di aiutare le persone bisognose, che si tratti di bambini o di anziani! Fare questo ti aiuterà a prendere la strada giusta, indipendentemente da quanto ti stai allontanando. Forti emozioni e sbalzi di umore. Tanto lavoro anche in casa. Oggi tu e il tuo partner potete pianificare di trasferirvi insieme. Il tuo partner può aiutarti con un alloggio lussuoso. Tuttavia, per un cambiamento di umore, puoi andare per una vacanza esotica o un’avventura insolita prima di andare alla routine monotona e alleggerire gli stati d’animo. Inoltre oggi avete molte speranze di fare nuovi incontri con un fascino magnetico.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non potreste desiderate di meglio in questo lunedì di Santa Lucilla che trascorrere una giornata intera con la persona che vi sta a cuore: e non è detto che questa ipotesi sia molto lontana. Alcuni single potrebbero restare oggi delusi da qualche incontro avuto recentemente. Una pratica che hai avviato da tempo subirà ulteriori ritardi, a sorpresa invece ti verrà comunicato dell’esito di una richiesta. Oggi sarai pervaso da un grande ottimismo per il tuo futuro e valuterai nuove prospettive interessanti che ti alletteranno parecchio. Persone invidiose. Frequenta , o cerca di frequentare, solo persone ottimiste e positive. Oggi potrebbe esserci la proposta di effettuare un viaggio o una gita: prima di prendere qualunque decisione meditate sul da farsi con altre persone … non tutte di vostro gradimento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questo lunedì di Santa Lucilla ti offrirai volontario per mantenere ambienti armoniosi sia a casa che sul posto di lavoro. Sarà un’esperienza entusiasmante e amplificherà la tua motivazione a lavorare per la pace. Non rivelare alcuna informazione privata a nessuno ed essere pronto a digerire l’amara verità nel tuo caso! I pianeti si allineano oggi per farti sentire molto romantico ed emotivo. L’amore avanza tra tante piccole difficoltà e fraintendimenti : in qualche caso sta venendo a mancare la naturale sintonia di coppia. Porta con te qualcosa contro le negatività e contro le maldicenze da parte di altre persone. Recentemente hai prestato servizio a parole sui principi romantici, ma ora sei pronto ad impegnarti pienamente nei confronti delle esigenze dell’amore. Ciò arriva in un momento molto critico se vuoi preservare la tua relazione sentimentale.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avrai l’approvazione di molti in questo lunedì di Santa Lucilla. Riceverai complimenti. Ciò che sognerete stanotte potrebbe avverarsi presto: la Luna si predispone a farvi sognare cose che , con molta probabilità, si avvereranno. In questo giorno sono ammessi i sogni premonitori. Oggi bussare al cuore di un vecchio amico vi sembrerà l’unica cosa da fare: in effetti troverete molta comprensione per il vostro problema ma poco aiuto. Bisognerà che lo risolviate da soli. C’è qualcuno intorno a voi che vorrebbe primeggiare in tutto e ostenta sicurezza, che non ha, e dispensa consigli senza che voi li richiediate: con pazienza e tolleranza riuscirete a salvare le amicizie. I nati di lunedì tra le 11,00 e le 18,00 potrebbero ricevere noie legali. Provate a vivere la vostra relazione in modo più profondo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questo lunedì di Santa Lucilla non ti sentirai a tuo agio nel gestire fattori sconosciuti fino ad ora. Quindi, cercherai di aderire alla strada piuttosto che provare un approccio sperimentale. Nuove opportunità arriveranno oggi, ma probabilmente ti sentirai più a tuo agio. Prendi questo tempo per completare i tuoi vecchi progetti ora. Oggi sei in vena di giudizio e anche il tuo partner romantico non è esente. È probabile che tu ti sieda e consideri categoricamente i pro e i contro della relazione per decidere se continuare o meno. In questo è anche probabile che tu sottovaluti i tuoi sentimenti. È necessario considerare il tuo cuore e le tue emozioni oggi. Per ottenere ciò che desideri dovrai essere deciso e determinato. Sarete molto persuasivi per ciò che vi sta a cuore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Fai attenzione alle tue azioni e ai tuoi movimenti in questo lunedì di Santa Lucilla Benizi, potrai subire lievi danni durante la giornata. La rotazione involontaria delle situazioni attuali con quelle già concluse potrà rappresentare una minaccia per la tua serenità mentale quest’oggi! La cosa migliore è restare concentrati nella propria attività! Di sera vai ai al cinema o fai qualcosa di divertente. L’energia sociale è alta e puoi trovarti ad incontrare persone con il tuo partner. La monotonia non è solo la tua routine Provare qualcosa di nuovo combatterà la noia che sta filtrando nella tua relazione. Per i nati di giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, ci saranno invece buone nuove ma inaspettate ed eclatanti. Le questioni professionali si muovono a velocità incredibile e sarai preso nel turbine. Attenzione al tuo partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non temete se in questo lunedì di Santa Lucilla vi sentirete distratti e apatici: è Marte che prova a giocarvi qualche scherzo distogliendovi dai vostri impegni. Rispondente raccogliendo le forze e moltiplicando i propositi. Alcune vostre amicizie sono ampiamente critiche nei confronti di alcune scelte che avete fatto di recente : alcune di queste potrebbero procurarvi dei danni. Sarà bene che vi spiegate e presto. Oggi i cellulari potrebbero darvi delle noie e internet forse problemi. Mercurio davvero oggi non vi sarà amico. Ottime prospettive oggi per chi cerca un lavoro nuovo o vorrebbe averne uno: si tratta però di insistere presso le persone giuste e soprattutto iniziare a bussare alle porte giuste. Se state valutando l’occasione di riallacciare i rapporti con una persona oggi è l’occasione giusta per farlo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo di lunedì 31 ottobre: giornata piena di fortuna e felicità scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Mata