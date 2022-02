Oroscopo di lunedì 7 febbraio: ecco i segni fortunati del primo giorno della settimana

Ariete – Più per fuggire, almeno momentaneamente, dalle ansietà del periodo, i nati Ariete avranno buone chance di concedersi una parentesi spensierata in questa giornata d’inverno, magari facendo un aperitivo con le amiche o iniziando una maratona di una nuova serie tv.

Toro – La settimana potrebbe iniziare in maniera sfavillante in materia di incontri affettivi per prima e seconda decade di casa Toro, coi nativi che potranno sfoderare un’invidiabile charme che ammalierà più di una ‘preda’.

Gemelli – In attesa che il Luminare femminile sbarchi sui loro gradi nella giornata di mercoledì, la sosta in dodicesima dimora del satellite sancirà, c’è da scommetterci, una sorta di punto di non ritorno nel settore affettivo per i nati Gemelli. Il segno d’Aria, difatti, potrebbe decidere in questo lunedì di modificare totalmente atteggiamento nei riguardi di una persona cara o, in casi limite, tagliare definitivamente i ponti con la stessa.

Cancro – Nel bel mezzo di un periodo astrale alquanto controverso, i nati Cancro dovranno probabilmente fare i conti con un lunedì che parrà fargli perdere completamente la bussola, complice l’ostica congiunzione Venere-Marte, quando si parlerà di programmare il prossimo futuro.

Leone – Nonostante la quadratura lunare e l’opposizione saturniana, i felini potranno godere dei benevoli influssi del duetto Nettuno-Giove che li indurranno, con ogni probabilità, a porre le basi per qualche buon proposito esistenziale nel corso di questo lunedì.

Vergine – Malgrado il pianeta dei venti e il Grande Benefico parranno allearsi per far spazientire il segno Mobile, quest’ultimo si farà forte dello Stellium di Terra e metterà in campo, specialmente al lavoro, una determinazione da record.

Bilancia – Giornata da prendere con le pinze sul fronte amoroso dei nati Bilancia, i quali potrebbero dover mettere in campo una pazienza smodata per riuscire a sopportare le continue provocazioni di un partner poco amorevole.

Scorpione – Con un bottino energetico scarno come con quello col quale presumibilmente dovranno fare i conti i nati Scorpione in questa giornata, sarà facile che anche la voglia di rimboccarsi le maniche si prenda una pausa.

Sagittario – Andando in contrapposizione al loro corredo astrologico, i nati Sagittario potrebbero assumere un mood insolitamente puntiglioso nel corso della giornata inaugurale della settimana, suscitando qualche perplessità nel nido domestico.

Capricorno – Semaforo acceso sul verde per risolvere qualche questione pratica inerente l’ambiente domestico per il segno Cardinale, in quanto per i nativi sarà presumibilmente giungere a una soluzione per salvare capra e cavoli alla quale non avevano minimamente pensato quando era sorta la problematica.

Acquario – Un membro della famiglia d’origine o della cerchia amicale potrebbe necessitare di aiuto in queste ventiquattro ore e i nati Acquario prodigarsi in tal senso con gran piacere, dando dimostrazione, ancora una volta, di essere persone sulle quali si può fare affidamento.

Pesci – Lunedì che avrà ottime possibilità di risultare utile ai nati Pesci per staccare la spina dal tran tran quotidiano e concedersi del tempo esclusivamente per loro stessi, in particolar modo la seconda decade che avvertirà più spiccatamente la necessità di rigenerarsi.

