Oroscopo di martedì 11 gennaio: che giornata! Amore e lavoro al top

Ariete – Ottimo influsso di Giove e Saturno sul vostro umore in questo martedì di Sant’Igino: provate a sfruttare questa leggerezza per sgombrare il vostro cuore dalle macerie del passato. Momento sbagliato per chiedere prestiti o piccole agevolazioni : Giove non vi aiuterà in questo. Rinviate richieste a tale proposito, soprattutto se si tratta di mutui. Piuttosto, prendi una giornata di tranquilla contemplazione. Non potete immaginare nemmeno le conseguenze che potrebbero avere sul vostro rapporto l’incertezza e la mancanza di fiducia nei vostri confronti da parte di chi vi vuole bene. Sarà meglio non barare mai e essere sinceri. Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo: meglio andrà a chi cerca all’estero e fuori città. Per chi lavora sarà opportuno cogliere questi momenti.

Toro – Per questo martedì di Sant’Igino riposo e relax saranno le parole d’ordine. Ti sei impegnato duramente negli ultimi giorni e ora è tempo di goderti i frutti del tuo lavoro. Non pianificare una grande festa. Condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale può aiutarti a raggiungere un maggiore senso di realizzazione oggi. Ovunque tu vada c’è qualcosa o l’altra cosa che ti ricorda i giorni passati quando hai fatto amato con la persona amata. Si può prevedere che non si è più d’accordo con loro. Non rimpiangere per le cose non dette e certe cose non possono essere cambiate, quindi lascia che siano come sono! Operate per predisporre rivalutazioni della propria persona ed eventualmente per ottenere qualche gratifica.

Gemelli – Avete le idee confuse e poco chiare in questo martedì di Sant’Igino . Fermatevi a riflettere e ponderate bene ciò che fate. Spesso la ragione sta dalla parte opposta. Aspettate una notizia importante ? Una telefonata decisiva ? Bene i nati di lunedi in particolare potrebbero vedersi accontentati. Per gli altri potrebbe esserci anche un breve rinvio. Fate attenzione che molti pettegolezzi sul vostro conto potrebbero presto tramutarsi in calunnia e diffamazione : non esponetevi inutilmente e cercate di colmare ogni lacuna che lamentano gli altri su di voi. Bene tutto ciò che riguarda affetti e amore : anche se nella trada serata vi sorprenderete a rispolverare vecchi ricordi, in fondo il presente vi sembrerà migliore del vostro passato. Amore e amicizia oggi quasi a gonfie vele per i nati al mattino. Per gli altri un pizzico di monotonia e di noia.

Cancro – A volte basta un po di pazienza per vincere le situazioni della vita: d’accordo che ne avete passate di tutti i colori ma che ne dite di seguire il consiglio di pazientare in questo martedì di Sant’Igino? Se oggi saprete districarvi tra i vostri impegni , riuscirete a trovare il tempo per coltivare alcune nuove amicizie che potrebbero darvi molte soddisfazioni. Badate oggi di essere simpatici con tutti : oggi dovrete mostrare il vostro lato migliore impedendo agli altri di capire che in fondo state soffrendo per amore. Un periodo in cui riceverete molti messaggi : telefonate in arrivo anche inattese. Solo non fatevi problemi a non rispondere q aualcuno che non volete senire o vedere. Sarai dolce e affascinante. La Luna ti propone un sentimento segreto.

Leone – Questo martedì di Sant’Igino i tempi saranno maturi per fare alcuni passi audaci. Questo non è il momento di esitare. Invece, l’azione decisiva è fondamentale. Non esagerare con le opportunità. Un salto di fede in questo momento può cambiare drasticamente la tua vita in meglio, anche se potrebbe non sembrare così ora. È anche il momento di rivalutare le vecchie relazioni e di tagliare i rami secchi. Ti consigliamo di cercare opportunità per compiacere la tua anima gemella, nonostante segua un rigoroso programma di allenamento! La tua relazione ti dà il tipo di amore che gli altri sognano e che è il motivo per cui sei ignorante nei suoi confronti. Prova a comporre una ballata o una canzone per apprezzare la tua amata o incorniciare alcuni ricordi perfetti.

Vergine – Occupatevi di più del vostro partner e non date nulla per scontato in questo martedì di Sant’Igino .Poche cose dovete ancora imparare: provate a innescare una serie positiva nella vostra vita cercando di capire gli altri più che di essere capiti. Non rinviate oggi una decisione che ormai avete preso da tempo : questo non sta dalla parte vostra e naviga contro di voi. L’umore si fa scuro, la pazienza si riduce ai minimi termini: oggi siete una vera mina vagante. Non lasciatevi prendere da questo stato d’animo e cercate di recuperare in serata la tranquillità necessaria. Non abbiate timore di parlare purchè lo facciate al momento giusto e con moderazione: non pentitevi di essere sinceri , presto capirete tutta al convenienza di esserlo stato.

Bilancia – Una persona anziana ti darà da pensare in questa giornata di martedì di Sant’Igino. Pianificare e stabilire le priorità è stata la tua forza. C’è qualcuno vicino al vostro partner pronto a giovare delle vostre disattenzioni…fai la tua parte e le cose andranno a posto. Mantieni la calma e pratica la pazienza. Qualcuno potrebbe visitarti oggi. È in arrivo un accordo finanziario che potrebbe rivelarsi un guadagno eccezionale. La giornata è perfetta per passione e fuoco. Le richieste romantiche sono cresciute in te, ma hai sottovalutato la simpatia e il potere dei sentimenti del tuo partner. Hai solo bisogno di articolare le tue richieste dalla relazione e sarebbero più che uguali. Approfitta di questo momento per iniziare un periodo più appassionato nella tua relazione.

Scorpione – Urano vi concederà qualche spiraglio e qualche emozione in questo martedì di Sant’Igino: sappiate farne tesoro per i momenti meno positivi. Contentatevi di quello che avete per adesso: non tentate oltre misura le vostre forze. Se cercate l’amore rinviate: non è il momento opportuno. Non aggravate ulteriormente la vostra situazione cercando con gli altri il pelo nell’uovo: cercate di soprassedere e di passare oltre. Un amico vi scriverà cose che non comprenderete subito , poi probabilmente vi chiarirete, ma nell’attesa del chiarimento potreste prendere decisioni inopportune. Ogni giorno è buono per un incontro definitivo, ma oggi in particolare sono i ritorni d’amore a fare la parte da leone. Fate attenzione a certe situazioni create ad arte da persone intorno.

Sagittario – Sarà probabile che ti imbatta in un’esperienza improbabile in questo martedì di Sant’Igino. Ciò non è necessariamente spiacevole, ma è probabile che ti faccia vacillare. Può portare a un cambiamento radicale nella tua prospettiva. Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti, ma questa volta è più adatto a mettere le esigenze emotive degli altri prima di quelli tuoi. In particolare sul lavoro oggi potrebbero esserci situazioni dalle quali sarà difficile uscirne indenni. La tua convivialità impressionerà gli altri. Uno degli amici che fai oggi può rivelarsi molto significativo negli anni successivi, anche se potrebbe non sembrare così ora. Sei di buon umore e sei pronto ad aiutare i tuoi amici e la tua famiglia oggi. Ma tienilo per te e non confidarlo a nessuno.

Capricorno – Ottimo accordo sia con figli che con genitori in questo martedì di Sant’Igino. Bene la meditazione e la riflessione personale. Sarai pratico, attivo e serio. Riuscirai a portare a termine molte cose. Oggi non lasciatevi rubare la serenità da persone che cercano di minare la vostra pace alla base per trarne profitto. ostratevi forti , costanti e soprattutto coraggiosi nelle vostre scelte. State assumendo un atteggiamento sbagliato con il vostro partner : in questo modo non caverete un ragno dal buco. Per i single è venuto il momento di darsi una scossa e imparare a cavarseli da soli. Vi sentirete molto dispiaciuti da come vi tratterà una persona: cercate solo di farle capire che vi sta ferendo e anche tanto. Abbiate però un atteggiamento diplomatico.

Acquario – Questo martedì di Sant’Igino l’atmosfera del giorno sarà alquanto incerta. Devi essere più cauto nel trattare con persone sensibili. È anche un momento di confronto e decisioni. Potresti essere costretto a situazioni spiacevoli che hai evitato e prendere delle decisioni difficili. Tuttavia, sarai in grado di prendere la decisione giusta anche sotto pressione e questo alla fine avrà un effetto positivo sulla tua vita. La sperimentazione è la parola chiave per il giorno! Pianeti burloni oggi. Puoi chiedere e permettere a te stesso di fare la cosa più strana di sempre! Vesti in stile retrò, mangia cibi di culture diverse, sii spontaneo su quello che dici, intraprendi viaggi su strada ed essere severi da non lasciare che il mondo interferisca nelle vostre faccende. La perseveranza vi premierà.

Pesci – Oggi vi sentirete particolarmente nervosi. Ma nulla di che preoccuparsi in questo martedì di Sant’Igino. Se avete qualche dubbio circa il vostro passato, mettelo da parte. Non siete preparati per affrontare determinati argomenti, che non solo non vi competono ma che qualcuno cerca di addossarvi. Abbiate più fiducia in voi stessi: non abbiate fretta nel portare a termine gli impegni di oggi e fatelo quanto più esattamente possibile. Vi aiuterà a conquistare la stima altrui. Non abbiate particolare fretta nel concludere un acquisto : le risorse in questo momento sono preziose e Giove non vi dispone agli affari. Non abbandonate un progetto che se coltivato potrebbe darvi notevoli soddisfazioni : dovrete cercare solo delle soluzioni possibili ai piccoli problemi.

L’articolo Oroscopo di martedì 11 gennaio: che giornata! Amore e lavoro al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.