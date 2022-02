Oroscopo di martedì 8 febbraio: domani bene amore e salute

Ariete – Avrai una grande capacità di incantare tutti questo martedì di San Girolamo. Impressionerai chi ti circonda con il tuo spirito e la tua grazia. Ti guadagnerai l’ammirazione di tutti intorno a te. Approfitta di questo periodo splendente per fare nuove amicizie e mescolarsi con nuove persone e nuove opportunità si apriranno di fronte a te. Questo è il momento di guarire le tue relazioni. I pianeti sono così allineati che inizierai a capire che è meglio lasciare andare i tuoi vecchi rancori e concentrarti invece sulla ricostruzione della tua vita e delle tue relazioni. I problemi appariranno all’improvviso come sono in realtà e ti renderai conto di quanto li stavi gonfiando a dismisura.

Toro – In questo martedì di San Girolamo completerai una transazione proficua, specialmente quella che riguarda il settore immobiliare. Il pensiero positivo è la tua vera forza e devi giocarci. Questo tratto sarà incoraggiato da qualcuno vicino a te. Sarai in grado di goderti i piaceri della vita e di assistere alla crescita spirituale. Nuovi approfondimenti ti aiuteranno a prosperare. I tuoi piani per uscire con il tuo caro potrebbero essere distrutti oggi. Non spingere forte il tuo partner a questo punto di tempo per farti sapere il motivo per cui hai rovinato il piano. Sedersi tranquillamente a casa e guardare il tuo programma TV preferito o leggere un buon libro ti intratterrà altrettanto bene.

Gemelli – Dovrai concedere la tua fiducia ad un’altra persona questo martedì di San Girolamo . Questa persona può essere qualcuno vicino a te, un amico o un parente. Lui o lei ti aiuterà in un compito cruciale che influenzerà in modo significativo il tuo futuro, ma la chiave qui è la fiducia che dovrai mettere in quella persona. Ciò richiederà un atto di fede da parte tua. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che non tonifica con le tue energie. Con le energie in conflitto, è meglio fare marcia indietro. Potresti trovare l’amore a breve.

Cancro – In questo martedì di San Girolamo le stelle dicono che l’amore sarà nell’aria per te. Tieni gli occhi aperti, potresti incontrare la persona dei tuoi sogni. Tuttavia, riconoscere la persona dei tuoi sogni sarà complicato poiché arriverà in un pacchetto strano. Oggi sei anche incline a ricevere un regalo da una fonte inaspettata. Tutto sommato la giornata sarà piuttosto movimentata. Potresti dubitare di te stesso e potresti sottovalutare il tuo potenziale. Tutto questo è dovuto al tuo comportamento insicuro che devi comunque controllare in ogni caso. Prova a connetterti con gli altri a un livello più profondo. Ciò non solo ti aiuterà a mantenere migliori relazioni con loro, ma anche a una migliore comprensione del sistema e ti darà un’idea della tua preziosa posizione nel mondo.

Leone – Sarai pieno di energia in questa giornata di martedì di San Girolamo. Il tuo fascino e la tua intelligenza rischiano di abbagliare tutti, sia a casa che al posto di lavoro. Esci con amici o qualcuno di speciale e divertiti. La giornata sarà rilassata e priva di pressioni. Ci sono possibilità di fare guadagni monetari significativi oggi, ma tieni d’occhio l’importo che stai spendendo per i tuoi acquisti. Preparati per un po ‘di buone notizie dal tuo partner, o potresti ricevere un regalo molto buono da lui / lei oggi. Se sei single, questo è il momento giusto per incontrare quella persona speciale che può creare una grande differenza nella tua vita. Mantieni una mente aperta e vedrai l’amore sbocciare in luoghi inaspettati.

Vergine – Questo martedì di San Girolamo ci sarà fiducia nell’aria. Prenderai un progetto in sospeso che è stato lasciato incompiuto. Gli ostacoli sembrano apparire ma non impediranno il tuo percorso. Un caro amico verrà per il tuo salvataggio. Una connessione importante al lavoro aprirà la porta dell’opportunità per tirare fuori l’immaginazione. Non tornare indietro a rivangare. Ultimamente hai ignorato i tuoi amici e il tempo è particolarmente favorevole per organizzare una gita amichevole. Uscire e prendere un film o organizzare una serata di amici semplici e si sentirà lo stress che non hai nemmeno notato, svanendo facilmente. Puoi anche essere contattato da qualcuno del tuo passato che ti è stato vicino una volta.

Bilancia – Potrai ricevere molta attenzione da parte di tutti in questo martedì di San Girolamo. Presto noterai i nemici tra tutti. Fai attenzione alla tua gestione con queste persone mentre cercano di provocarti e dimostrarti colpevole. In caso di troppa resistenza, torna indietro! Anche se troverai qualcuno di nuovo a cui puoi affidarti! Se tu fossi incostante o avessi diverse idee su come impegnarti in una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione. Chi è coinvolto in una relazione può decidere di fidanzarsi o sposarsi. Un cambiamento nelle energie planetarie oggi può farti valutare la tua relazione in una nuova luce. Se prima avevi evitato gli impegni, oggi li accoglierai.

Scorpione – Questo martedì di San Girolamo ti sentirai come se venissi trascinato in diverse direzioni e non potessi decidere quale strada seguire. Queste forze diventeranno ancora più forti e prendere una decisione diventerà ancora più difficile. Devi fare attenzione mentre dai un giudizio perché i fattori emotivi o altri fattori esterni possono interferire con il tuo buon senso oggi. È meglio rinviare le decisioni importanti. È necessario valutare la tua relazione e stabilire dei confini sani oggi. È probabile che tu capisca che, sebbene tu stia dando più di quanto puoi; il tuo partner non è soddisfatto e continua a chiedere di più. Mettere un limite a queste richieste rafforzerà la tua relazione e ti aiuterà a godertela in un modo che risulterà essere il migliore per te e il tuo partner.

Sagittario – La tua vita è stata piena di alti e bassi ultimamente. Ma in questo martedì di San Girolamo ti libererai di tutto questo. Mantieni il tuo atteggiamento ottimistico come sempre e le cose andranno meglio. Le persone possono contattarti per chiedere aiuto e questo è bello, essere occupato ti farà dimenticare tutte le tue preoccupazioni. È un giorno davvero unico per te dato che potresti essere in grado di collegare l’amore con la spiritualità per la prima volta in assoluto! Coloro che sono profondamente innamorati vogliono portare la loro relazione all’altro livello pianificando una cerimonia per celebrare la loro unione. Tuttavia se sorgono problemi familiari con questo, allora devi aspettare il momento giusto!

Capricorno – Questo martedì di San Girolamo svilupperai una naturale tendenza alla testardaggine. Sfortunatamente, probabilmente ciò ti starà alle calcagna anche quando capisci che non è nel tuo interesse. Devi pensare chiaramente e fare ciò che suggerisce la tua mente invece di agire sul tuo istinto. Se riesci a infonderti un pò di fiducia, la situazione può essere risolta più velocemente e sarai molto più felice. Lo stress esterno dal lavoro e altri aspetti della vita influenzeranno lo stato della tua relazione in questo momento. Se riesci a ricordare l’importanza delle relazioni e la necessità di mantenere strettamente separate la tua carriera e la tua vita familiare, puoi facilmente superare questa tempesta. Il tuo partner ti sarà di grande aiuto oggi.

Acquario – Gli allineamenti planetari ti permetteranno un periodo di calma riflessione in questo martedì di San Girolamo. Potresti aver reagito piuttosto duramente a certe situazioni nel passato, ma ora ti troverai in uno stato d’animo molto più piacevole. I tempi sono maturi per stendere un ramoscello d’ulivo. Regalati una seconda possibilità a te e a chi ti circonda e sarai in una posizione molto più felice. Ti trovi in una fase critica della tua relazione e oggi sarai benedetto con insolita chiarezza della visione. Sarai in grado di giudicare chiaramente e senza emozione dove eri e dove stai andando ora. Sarai anche in grado di giudicare se sei contento della direzione che la tua vita ha preso e se seguire o meno questo corso.

Pesci – Questo martedì di San Girolamo i problemi relativi alla professione verranno risolti. Ma nessuna azione aggressiva, sia nelle parole che nella scrittura, non dovrebbe essere presa fino ad allora. Coloro che affrontano problemi sul fronte personale dovrebbero trovare il tempo per i propri cari. Prenditi cura della tua salute come lo sei stato a lungo ignorante. I pianeti si allineano oggi per farti sentire molto romantico ed emotivo. Recentemente hai prestato servizio a parole sui principi dell’amore, ma ora sei pronto ad impegnarti pienamente nei confronti delle esigenze dell’amore. Questa chiamata all’azione del tuo cuore arriva davvero in un momento molto critico e se vuoi preservare la tua relazione romantica, devi agire senza indugio.

