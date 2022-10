Oroscopo di mercoledì 12 ottobre: le stelle di domani portano amore e lavoro. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopri come andrà la tua giornata.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Dovete essere particolarmente pratici: in questo mercoledì di San Serafino non è importante ciò che piace ma ciò che è utile. Dovete orientarvi a cogliere le piccole soddisfazioni e rendere solida la vostra posizione in merito ad alcuni problemi che riuscirete a risolvere. In amore franate o potreste franare per gelosia e, soprattutto, perchè siete incapaci di affrontare seriamente un dilemma. Mercurio e Saturno vi invitano alla riflessione e… a scoprire i vostri punti deboli per cui, a tratti, siete succubi di chi amate. Provate, una volta tanto, a chiudere gli occhi e sognare: e cercate di essere degni dei vostri sogni e, soprattutto, cercare di realizzarli. Bene oggi l’influenza positiva di Marte e Giove che combinati con un ottimo aspetto di Venere potrebbero regalarvi un’emozione in più e farvi sentire finalmente liberi di spiccare un volo tanto atteso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo mercoledì di San Serafino sostenete le vostre ragioni con tutte le vostre forze: e non badate se qualcuno si mostrerà seccato nell’ascoltarle. In fondo sa che avete ragione solo che ammetterlo gli fa male, tanto male. I pianeti sono favorevoli all’amore, dunque cercate di approfittarne il più possibile e di dare una svolta alla vostra vita. Via quei musoni: siate allegri e cercate di avere dalla parte vostra tante amicizie. Una nota stonata in mattina potrebbe tradursi in una piacevole sorpresa in serata : date credito solo a chi merita la vostra fiducia e di cui siete certi della sincerità. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra diplomazia per superare una situazione imbarazzante tra amici, parenti o colleghi. Non perdetevi in inutili discorsi: in questo momento nessuno vi capirebbe, ma rafforzate il vostro progetto e date fondo a tutte le vostre forze.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Avete bisogno di riposarvi e di distrarvi questo mercoledì di San Serafino: se potete prendetevi un giorno di assoluto riposo lontano dal frastuono delle città e dalla calca del traffico. Fate in modo da riposarvi e di non essere disturbati. Giorno perfetto per organizzare unà cena o una festa o anche solo bere qualcosa con gli amici a casa propria. Avrai idee originali. In questa giornata, in ambito affettivo gli Astri ti suggeriscono di non farti sopraffare dalle pretese della partner: porta avanti le tue iniziative con decisione e sicurezza. Favorite le collaborazioni. Contatti con artisti. Piccoli colpi di fortuna. Buone idee. Originalità. Cura la corrispondenza. Sii sincero. Non lasciate nulla al casa in questo periodo : cercate sempre di ponderare, e bene , tutto prima di iniziare una qualunque impresa o cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Occhio a bollette, multe, mutuo in scadenza in questo mercoledì di San Serafino: fate molta attenzione a che vengano pagate regolarmente. Occhio anche all’assicurazione dell’auto o della moto. Oggi qualcuno che è vicino a voi ha pesantemente bisogno di voi ma non ha il coraggio di chiedervi aiuto. Provate a incoraggiarlo ad aprirsi. Non vi curate oggi se il giudizio degli altri riguardo il vostro atteggiamento è severo: badate piuttosto di rigare dritto per la vostra strada e, anzi, di accompagnare la presente giornata con ogni sforzo utile per realizzare i vostri progetti. Un altro sforzo e sarà vostro! Non abbiate timore nell’affrontare una situazione che vi sta a cuore: fatelo a viso aperto senza timore e senza particolare reverenze. Non date per scontato che altri tirino fuori le castagne dal fuoco: imparate a farlo da soli e con diplomazia.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non dovrai lasciare che la pigrizia ti rovini questa giornata di mercoledì di San Serafino. Evoca l’energia creativa che è naturale per te e il giorno può procedere senza intoppi. Devi lavorare per ripristinare l’armonia e l’equilibrio nella tua vita personale e anche nella tua salute. Ignora le distrazioni intorno a te e concentrati invece su quei compiti in cui puoi effettivamente contribuire con qualcosa di concreto. Ti trovi in una fase critica della tua relazione e oggi sarai benedetto con insolita chiarezza della visione. Sarai in grado di giudicare chiaramente e senza emozione dove eri e dove stai andando ora. Abbiate cura di spiegare bene le vostre ultime scelte a qualche vostra amicizia che non le vede di buon occhio. Sarai anche in grado di giudicare se sei contento della direzione che la tua vita ha preso e se seguire o meno questo corso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non date per tutto per scontato questo mercoledì di San Serafino. L’interesse del partner bisogna prima guadagnarselo. Non preoccupatevi eccessivamente se oggi qualcuno, specialmente sul luogo di lavoro, si mostrerà ostile nei vostri confronti. Non cercate di affrontarlo ma fate buon viso a cattivo gioco. Quello che ci vuole oggi è davvero una sana riconsiderazione del vostro rapporto d’amore : siate onesti con voi stessi e ragionate a mente lucida se tutto quello che vi accade non sia forse per colpa di un rapporto …che non ha più ragione di esistere. Ottima giornata per iniziare a valutare e programmare una convivenza o un matrimonio, soprattutto per le coppie con meno di 30 anni. Valutate le necessità di entrambi e cercate di trovare punti di incontro. Fate un po di discreta pulizia nelle vostre amicizie.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dovrai dire al tuo io interiore di non lasciarsi intimidire dai problemi che ti circondano in questo mercoledì di San Serafino. I veri problemi sono oscurati da vari fattori per i quali gli altri sono responsabili e non tu! Tutte queste questioni sono banali e verranno risolte in pochissimo tempo. Pianifica attività ricreative per liberarti dallo stress! Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti. Il risultato è che i tuoi motivi puri saranno visti in modo diverso dal tuo partner. Riflettete su quanto state facendo in campo sentimentale. Oggi dovete seminare bene soprattutto in amore per sperare di raccogliere tra qualche mese i giusti frutti. Quest’oggi avrai bisogno di molta pazienza per risolvere questa situazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Contatti con estero e con stranieri facilitati questo mercoledì di San Serafino. Frequenta persone allegre. In fondo ve la siete proprio voluta quella crisi: è per effetto dei vostri piccoli errori che adesso vi trovate a un punto di non ritorno. Le coppie clandestine o segrete farebbero bene a nascondersi meglio: ci sono occhi indiscreti che spettegolano e potrebbero nuocere abbastanza. Cambierai qualcosa in meglio ne1la tua casa. Controlla i conti. Favoriti gli investimenti. Vantaggi dai soldi altrui. Segnali di una certa ripresa potrebbero finalmente affacciarsi all’orizzonte: avete lottato, sperato e resistito fin qua. Ora inizierete lentamente a vedere le cose in modo diverso e Giove favorirà gli aiuti necessari per risollevarsi. Una persona che ti ammira, ti farà molti complimenti. Siate sinceri con una persona che vi sta particolarmente a cuore.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Avrai in programma di migliorare la tua preparazione e in questo mercoledì di San Serafino riceverai molte offerte per questo obiettivo da prestigiose istituzioni che potrebbero offrirti anche borse di studio. Basta fare attenzione mentre si effettuano le pratiche preliminari e la raccolta di informazioni. Qualcuno sta cercando di approfittare anche di te. La giornata è perfetta per il romanticismo e puoi pianificare di sorprendere il tuo partner con un gesto intimo o stravagante. Probabilmente riceverai anche una felice sorpresa dal tuo partner. Assicurati di programmare un pò di tempo da solo per trarre il massimo vantaggio da questo scenario planetario. Se stai pensando di iniziare una famiglia allora questo è il momento giusto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Questo mercoledì di San Serafino potrai sentirti emozionato per determinati problemi che richiedono di essere pratico e deciso. Dovrai distinguere tra ciò che desideri e ciò che è bene per te con un approccio obiettivo! Le emozioni possono essere risvegliate dentro di te che possono darti l’impulso necessario per attraversare determinate linee. Informalo a tutti prima di fare questo passo! Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore. È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te. Ma adoreranno il tuo nuovo stile e saranno più che adatti per te. Non demordete. La vostra preda sta quasi per capitolare. Esplora le diverse dimensioni della tua relazione oggi. Ne sarai piacevolmente sorpreso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La tua forza interiore ti consentirà di seguire un pensiero multilivello in questo mercoledì di San Serafino. Sarai in grado di vedere i vari lati di qualsiasi problema. Hai ragione nel giudicare i tuoi amici e il tuo pari. Segui la tua intuizione in circostanze in cui il pensiero logico non ha scopo. Questo è il momento di esplorare il potenziale nascosto dentro di te. Mescola lontano da qualsiasi argomento in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che frena le tue energie. Con le energie che si scontrano, potrai fare marcia indietro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Il momento clou di questa giornata di mercoledì di San Serafino sarà la comunicazione con una persona influente che può avere un impatto a lungo termine sulla tua vita. Potresti anche venire in contatto con una persona o una situazione in cui ti trovi di fronte a un punto di vista opposto. Devi essere in grado di prendere delle critiche costruttive e attenersi al tuo punto senza diventare scortese. Hai tenuto le cose per te. State andando nella direzione sbagliata. È ora che ti apra al tuo partner. Affronta i tuoi segreti e le tue paure, se ce ne sono. Il tuo partner crede nella condivisione e apprezzerà la tua natura. Una luna in Aquario brilla dolcemente nel tuo oroscopo e questo potrebbe vedere te e il tuo partner navigare senza intoppi potendovi fidare l’uno dell’altro.

