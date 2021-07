oroscopo-di-paolo-fox,-1°-agosto-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete. Oggi hai una voglia matta di lasciarti andare all’amore, in amore, invece, è meglio essere calmi e pazienti per evitare i rischi inutili. Ci sono questioni legali da risolvere!

Toro. Oggi la giornata parte bene e in amore potresti anche avvicinarti a qualcuno a cui tieni. Sul lavoro, meglio riflettere e tutto andrà per il verso giusto!

Gemelli. Bene l’amore, lasciati andare a belle emozioni. Sul lavoro, forse, è arrivato il momento di dare una svolta, chissà!

Cancro. Oggi sei un po’ stanco, non sei al top. Sul lavoro, la situazione non è delle migliori, forse devi ricominciare da zero. In amore, invece, potrebbero esserci nuove opportunità!

Leone. Ottime notizie per l’amore, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, cerca di non lasciare le cose a metà e di risolvere le questioni legali, forza!

Vergine. La giornata parte bene, in serata potresti essere nervoso. In amore, tutto va bene, non ci sono problemi. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti!

Bilancia. In amore questa non è una delle tue giornate migliori, sei un po’ stanco e suscettibile. Prova a mantenere la calma, perché anche sul lavoro ci sono dei problemi da affrontare!

Scorpione. Cerca di prendere del tempo per te stesso, ne hai bisogno. In amore le cose si fanno interessanti, sul lavoro invece non è tutto come vorresti, ma sai sempre come uscirne!

Sagittario. Buone notizie per l’amore, favoriti i nuovi incontri. Ma occhio perché anche le amicizie possono rivelarsi indispensabili. Bene anche il lavoro!

Capricorno. In amore meglio essere cauti, la situazione non è delle migliori. Discorso diverso, invece, per il lavoro perché sono in arrivo nuove opportunità!

Acquario. In amore oggi la giornata non è delle migliori, sei nervoso e stanco. Se hai un partner avrai bisogno di lui. Sul lavoro, invece, non riesci ad essere ascoltato!

Pesci. Buone notizie per l’amore, il periodo promette bene. Sul lavoro, invece, sei proiettato al futuro e hai tante nuove idee da sviluppare!