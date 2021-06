oroscopo-di-paolo-fox,-1°-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 1° luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 30 giugno?

Oroscopo Paolo Fox 1° luglio: le previsioni

Ariete: Venere è dalla tua parte, ma ora ci sono cose più importanti da pensare, l’amore è al secondo piano. Sul lavoro, oggi la Luna è favorevole e potresti ottenere delle risposte!

Toro: In amore c’è poca chiarezza e ci sono problemi per la casa o per il lavoro. Proprio in quest’ultimo ambito, le tensioni vanno superate perché c’è un po’ di stress nell’aria!

Gemelli: Venere e Marte sono dalla tua parte per tutto il mese, ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, tu puoi fare il bello e il cattivo tempo: tutto dipende da te!

Cancro: Il Sole sta transitando nel tuo segno e ci sono nuove occasioni in amore, favoriti i nuovi incontri soprattutto dopo domenica 11. Sul lavoro, cerca di tenere a bada le polemiche!

Leone: Venere è dalla tua parte e sembra che tu sia attratto da qualcuno. Sul lavoro, Saturno è opposto e questo ti porta qualche difficoltà nel concludere i progetti!

Vergine: In amore c’è del nervosismo, c’è qualcosa da chiarire soprattutto nei rapporti di vecchia data. Sul lavoro, buone opportunità a partire da questa settimana!

Bilancia: I single stanno avendo dei problemi di comunicazione, è meglio coltivare i rapporti giusti. Sul lavoro, stai raccogliendo quello che hai seminato!

Scorpione: In amore è meglio non prendere decisioni drastiche, c’è qualche provocazione di troppo. Sul lavoro, sei stanco e nervoso. Hai voglia di cambiamenti, ma hai le mani legate!

Sagittario: Venere e Marte sono dalla tua parte e lo saranno per quasi tutto il mese. Sul lavoro, favoriti coloro che devono riprendere un discorso interrotto. Meglio, però, non affrontare situazioni difficili da gestire!

Capricorno: In amore se devi parlare di cose importanti aspetta ancora un po’, meglio la fine del mese. Sul lavoro, devi accettare un accordo anche se non è quello che vuoi!

Acquario: Venere è ancora in opposizione e per questo potrebbero esserci delle tensioni nei rapporti. Sul lavoro, cerca di ragionare e riflettere prima di prendere ogni decisione!

Pesci: Sei meno permaloso e riesci a viverti con leggerezza l’amore. Sul lavoro, stai facendo di tutto e ora possono esserci delle occasioni in vista dell’autunno!