oroscopo-di-paolo-fox,-1-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 1 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 1 marzo 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete:

Stai vivendo un momento difficile e vuoi ottenere delle conferme o delle risposte. Non insistere troppo altrimenti rischi di rendere ancora più complicata e difficile la tua condizione.

Toro:

In questo periodo potrebbe essere più conveniente prendersi una pausa per riflettere. Adesso è possibile iniziare a pensare al futuro grazie anche a nuove offerte ed opportunità

Gemelli:

Sono giornate polemiche ed altalenanti, sei agitato ed in alcuni casi non sai nemmeno il perché. Attenzione però non prendertela con chi non merita di essere trattato in maniera dura.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che devi fare attenzione alla seconda parte di marzo quando potrebbe essere necessario cercare di ottenere maggiori garanzie per il proprio futuro

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che la primavera è una delle tue stagioni di forza, c’è un buon recupero fisico e ritrovi grande energia. Nel lavoro possono arrivare buone opportunità e finalmente dopo diverse delusioni e condizioni svantaggiose

Vergine:

La tua condizione astrologica migliora. Le ultime settimane sono state difficili, hanno creato alcune perplessità e dei rallentamenti che ti hanno causato un forte stress. In amore potrebbe essere necessario avere un atteggiamento tollerante e paziente nei confronti di chi è al tuo fianco da tempo e non riesce a capire le tue ragioni.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che devi portare avanti nel tuo futuro solamente persone e situazioni di cui sei sicuro. E’ inutile investire tempo ed energia per provare a far felice gli altri, cerca di essere un po’ più onesto anche con te stesso.

Scorpione:

Sei affascinato dal mistero. Sei un segno molto profondo e riflessivo. Anche per questo riesci ad avere una visione completa delle cose e a trovare sempre il lato positivo anche nelle situazioni più complicate.

Sagittario:

Le ultime settimane sono state agitate e polemiche. Sei stato molto duro nei confronti di chi abusato della tua pazienza. Oggi potresti ancora avere cose da dire.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che ci sono proposte che devi valutare, non è escluso che tu sia costretto a fare delle scelte risolutive, ad apportare dei tagli che non ti lasceranno indifferente.

Acquario:

Siete spiriti liberi ed anche per questo impiegano poco tempo a lasciare la strada vecchia per mettersi in gioco in nuovi contesti. Ciò che però conviene fare in questo momento è perseguire un sogno, ma cercare anche di fare scelte economicamente efficaci.

Pesci:

La Luna è in aspetto dissonante, ed anche per questo potresti fare i conti con qualche ritardo. Potete persino lavorare per risolvere un problema sul lavoro o per avvicinarti a qualcuno o impegnarti per il futuro.

