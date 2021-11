Oroscopo di Paolo Fox 1 novembre: lunedì di incontri in amore e belle novità al lavoro

Ariete – Sii paziente. Venere è in opposizione: potresti avere dei ripensamenti per quanto riguarda l’amore. Sul fronte lavoro, non temere: in vista della fine dell’anno arriveranno delle soluzioni.

Toro – Per quanto riguarda il lavoro puoi ancora contare su Giove e Saturno, sono dalla tua parte. In amore, Venere nel mese di novembre sarà in opposizione: se devi discutere di cose importanti in amore, fallo ora.

Gemelli – In amore, Venere è favorevole e il mese di novembre potrebbe portare qualche emozione in più in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sii energico. Sfrutta le nuove opportunità!

Cancro – In amore, la prima parte del mese di novembre non promette molto: dal 21 però si recupererà. Sul fronte lavoro, fai le tue che reputi importanti. La verità è che ti trovi in un ambiente che non ami particolarmente!

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – In amore, se hai delle questioni in sospeso è meglio affrontarle entro il 21. Sul fronte lavoro, potrebbe arrivare una proposta, ma fai attenzione!

Vergine – In amore, il cielo è promettente per i sentimenti: potrebbe nascere qualcosa di importante. Sul fronte lavoro, hai tanta voglia di fare. Ci sono persone che cercano di ostacolarti, ma tu sei determinato e riuscirai a superare tutte le difficoltà!

Bilancia – In amore, Venere è nel tuo segno zodiacale: buone notizie per i sentimenti. Sul fronte lavoro, Saturno tornerà presto favorevole e la situazione migliorerà.

Scorpione – In amore, Venere è in buon aspetto: situazione in netto miglioramento in amore. Per quanto riguarda il lavoro, questa è una giornata particolare. Chi è rimasto fermo potrà ora ripartire, ma anticipa qualche discussione entro oggi.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – In amore, Marte è in ottimo aspetto: potrebbero arrivare novità interessanti in amore. Sul lavoro, fai attenzione alle questioni economiche e legali.

Capricorno – In amore, nel fine settimana cerca di non agitare troppo le acque: Venere sta iniziando un transito particolare. Sul lavoro, ci sono difficoltà anche per quanto riguarda lo studio.

Acquario – In amore, Venere e Marte tornano favorevoli: ottime notizie. Per quanto riguarda il lavoro, sei stanco di fare le solite cose: approfitta di questo momento e prova a dare una svolta!

Pesci – In amore, Venere tornerà in aspetto interessata dal 21, ma in questi giorni c’è qualcosa di nuovo nella tua vita sentimentale. Sul lavoro, sei coraggioso e in arrivo ci sono delle belle opportunità!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 1 novembre: lunedì di incontri in amore e belle novità al lavoro proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.