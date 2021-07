oroscopo-di-paolo-fox,-10-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 10 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: le previsioni

Ariete: In qualche coppia si potrebbe discutere fin troppo. Fate molta attenzione a come vi muoverete. Sul lavoro sentite altre proposte e non arenatevi troppo.

Toro: Questo non è affatto un periodo facile, ma almeno oggi si potrà parlare con più serenità in amore. Sul lavoro meglio accontentarsi e non spendere troppo.

Gemelli: Domenica sarà molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro non sottovalutate idee innovative.

Cancro: Dedicati completamente ai sentimenti, almeno in questo fine settimana. Non pensare troppo al lavoro che ti stressa molto, ma cerca di riposarti un po’.

Leone: Per i cuori solitari, luglio potrebbe essere il mese giusto per trovare finalmente l’amore. Dedica questo fine settimana a te stesso e non pensare troppo.

Vergine: Venere sarà presto nel vostro segno e questo vi permette di iniziare un bellissimo periodo positivo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile

Bilancia: Se stai prendendo in considerazione l’idea di intraprendere una relazione, la strada è promettente. Sul lavoro dovrai rimetterti in gioco proprio come con i sentimenti.

Scorpione: E’ arrivato il momento di mettersi alla prova in amore. Siete stati spronati, ma ora dipende da voi. Sul lavoro, devi sentirti libero di proporre e metterti in gioco.

Sagittario: Ci saranno giornate molto interessanti che vi aiuteranno a superare una brutta delusione amorosa. Sul lavoro vuoi cambiare ritmo e impegnarti di più.

Capricorno: Oggi la tua giornata sarà molto agitata per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro dovresti evitare di prendere importanti decisioni o firmare accordi.

Acquario: Qualche disagio potrebbe sorgere nelle coppie già in crisi. Se non sapete come muovervi, meglio rimandare. Sul lavoro potresti svolgere mansioni che non ti appassionano.

Pesci: Ci sono molte perplessità rispetto a una situazione con il tuo partner e la cosa migliore sarebbe parlarne apertamente. Sul lavoro hai ottime intuizioni. Continua così e trasformale in progetti.