oroscopo-di-paolo-fox,-11-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 11 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: le previsioni

Ariete. La Luna è nel tuo segno e oggi con il tuo partner puoi fare grandi e belle cose. Sul lavoro, stanno per arrivare belle notizie. La situazione premia i liberi professionisti e i lavoratori autonomi!

Toro. Potresti arrabbiarti inutilmente, spesso te la prendi per poco e inizi le discussioni. Sul lavoro, Saturno e Giove sono dissonanti. Non c’è grande crescita professionale, ma puoi mantenere le tue posizioni!

Gemelli. Momento buono per i sentimenti, puoi anche fare delle scelte importanti in vista del futuro. Se c’è una persona che ti piace dalle una possibilità. Sul lavoro, favoriti i nuovi incontri: non ti manca la creatività!

Cancro : Le nuove storie d’amore potrebbero essere messe in discussione, non sembri convinto: questa domenica porta con sé un po’ di agitazione. Sul lavoro, non hai ostacoli, punta in alto!

Leone. Occhio alle distanze in amore, ora stai recuperando concretezza. Sul lavoro, potresti esserci rimasto male soprattutto se eri in attesa di una promozione.

Vergine. Ottima domenica, puoi rimetterti in gioco in amore. Sul lavoro, il periodo sta per migliorare: non dovrai aspettare tanto per vedere i primi risultati!

Bilancia. Oggi in amore è meglio parlare con calma. Sul lavoro, sii cauto se ci sono questioni legali da sbrigliare. Una vertenza può essere ancora in corso!

Scorpione: In amore oggi è meglio evitare discussioni e nervosissimi: le stelle non sono contrarie, ma tu sei sospettoso. Sul lavoro, non riesci a fare tutto quello che vuoi, ma è meglio risolvere un problema!

Sagittario: Luna, Sole, Venere e Mercurio sono dalla tua parte e questo vuol dire solo una: ottime notizie per l’amore, approfittane. Sul lavoro, potresti anche chiedere di cambiare mansione: hai voglia di fare tutto con tranquillità!

Capricorno. In amore oggi c’è qualche tensione di troppo, meglio cercare di gestire il nervosismo soprattutto in casa. Sul lavoro, se devi parlare di faccende importanti aspetta la prossima settimana!

Acquario. Sono tanti i pianeti attivi, buone notizie per l’amore. Sul lavoro, cerca di essere diplomatico soprattutto se alcuni colleghi non ti piacciono!

Pesci. Ora o puoi ricostruire un rapporto o devi superare un blocco, una separazione: forza, è arrivato il momento di ricominciare. Sul lavoro, stai pensando a un nuovo progetto e i risultati si potranno iniziare a vedere dal 20 aprile, chissà!

