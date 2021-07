oroscopo-di-paolo-fox,-11-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 11 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 11 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: le previsioni

Ariete: Se i sentimenti sono stati messi da parte nel corso di questi giorni potrai recuperare. Nel lavoro chi ha più collaborazioni sottomano dovrebbe scegliere solo quella giusta.

Toro: Giornata un po’ stressante per i sentimenti, se qualcosa non va nella coppia potrebbe venir fuori. Nel lavoro c’è voglia di fare le cose in grande… bisogna che qualcuno ti ricordi di fare i conti con la realtà.

Gemelli: Un momento di stanchezza anche in amore può capitare, tutte le coppie vivono dei momenti di crisi. Nel lavoro la tua ansia di fare troppo potrebbe creare dei problemi: fissati un obiettivo per volta.

Cancro: Cerca di ragionare su cosa vuole il tuo cuore: oggi Mercurio aiuta a risolvere problemi. Nel lavoro le tensioni tra colleghi vanno tenute a bada, non ti consiglio di discutere con chi potrebbe esserti utile un domani.

Leone: La Luna è nel tuo segno e va ad incontrare Venere e Marte: insomma, incontri favoriti. Nel lavoro se stai pensando ad un nuovo progetto ora puoi progettare le fondamenta.

Vergine: I cuori solitari avranno novità. Nel lavoro, questi giorni saranno utili per rivedere un accordo e confermarlo.

Bilancia: La situazione in generale è favorevole, negli ultimi giorni c’è stata un po’ di confusione. Nel lavoro non escludiamo chiamate importante, è l’occasione di rimettersi in gioco.

Scorpione: Non è la giornata migliore per parlare d’amore! Nel lavoro se hai aperto un’attività e hai dovuto lottare per mantenerla a galla devi cercare di fare il punto della situazione: smettendo di mischiare vita privata e professionale.

Sagittario: Questa domenica sorride a chi deve fare una scelta importante. Nel lavoro abbiamo Mercurio attivo che ci aiuta con le idee però poi devi svilupparle: domenica, comunque, di riflessione.

Capricorno: La Luna non è più in opposizione e in questa domenica avrai più energia. Nel lavoro non hai voglia di discutere, ignora chi ostacola il tuo percorso.

Acquario: La situazione astrologica richiede molta attenzione, soprattutto nei problemi d’amore che hai avuto recentemente. Nel lavoro non ci sono troppo ostacoli ma tu sei nervoso.

Pesci: Ancora una giornata promettente, ci vuole pazienza però per entrare nel cuore di qualcuno. Nel lavoro ora più che mai è tuo interesse portare avanti e a termine nuovi progetti.