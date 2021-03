oroscopo-di-paolo-fox,-11-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 11 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo: le previsioni

Ariete. La situazione amorosa è interessante, almeno fino a domenica: questo vuol dire che forse hai voglia di incontrare persone nuove. Nel lavoro sei molto produttivo, tuttavia ti raccomando di non fare il passo più lungo della gamba.

Toro. Questa è una giornata che parte un po’ agitata, nel pomeriggio però le cose andranno meglio: la Luna torna positiva! Nel lavoro, se hai un’attività che te lo permette cerca di iniziare nuovi progetti.

Gemelli. Periodo di grande fiducia per l’amore: attenzione però a questa sera, potrebbe nascere un piccolo conflitto. Nel lavoro Giove e Saturno sono favorevoli e ti consigliano di iniziare nuovi progetti.

Cancro. La Luna diventa favorevole nel pomeriggio, tuttavia un po’ di noia potrebbe pervadere la relazione con il tuo partner. Per i separati c’è un buon recupero. Nel lavoro non ci sono grandi novità ma tra la fine di maggio e giugno molte cose cambieranno.

Leone. Ho un domanda diretta per te Leone: il tuo cuore è innamorato? La risposta sta per arrivare. Nel lavoro dimentica le difficoltà del mese scorso, tuttavia le nuove proposte non ti sembrano ancora così interessanti: abbi pazienza.

Vergine. Dal 21 marzo Venere non sarà più contraria! Se sei in crisi fa attenzione: entro tre giorni ci sarà un chiarimento piuttosto duro… nel lavoro hai sempre fin troppo da fare. Questo è un periodo importante per coloro che vogliono migliorarsi.

Bilancia. Non ci sono grandi difficoltà in amore, ma evita il passato e i ricordi. Nel lavoro non è proprio il caso di lasciarsi scappare una possibilità: anche se dovesse comportare un cambiamento radicale.

Scorpione. Se il tuo cuore è solo comincia a guardarti attorno; negli ultimi due giorni è possibile che ci siano state preoccupazioni. Nel lavoro tutto procede meglio, dal 15 finalmente Mercurio tornerà favorevole!

Sagittario. La prima parte della giornata di oggi è migliore della seconda, tieni il cuore al sicuro. Nel lavoro questa è una giornata piuttosto tranquilla, porta avanti le tue aspirazioni: avrai Giove favorevole tutto l’anno.

Capricorno. La giornata parte in maniera piuttosto confusa per l’amore. Nel lavoro se devi iniziare qualcosa di importante è possibile partire con il piede giusto: usa il buon senso.

Acquario. In questo periodo molti Acquario potrebbero decidere le sorti di una storia d’amore! Nel lavoro non sottovalutare l’idea di un cambiamento. Sei di nuovo in recupero ma l’ambiente attorno a te non ti convince: forse non ti senti rispettato.

Pesci. Se cerchi qualcun da amare questo è il momento giusto: Venere e Luna oggi sono favorevoli! Nel lavoro se hai un’attività indipendente dovrai discutere con un socio, le sensazioni e le intuizioni però potranno aiutarti!

