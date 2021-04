oroscopo-di-paolo-fox,-12-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 12 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 12 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 12 aprile: le previsioni

Ariete. La Luna è nel tuo segno zodiacale questa mattina, solo la gelosia potrebbe rovinare questa giornata interessante. Nel lavoro se devi portare avanti delle idee non desistere.

Toro. La Luna nel pomeriggio entrerà nel tuo segno. I legami con Vergine e Cancro migliorano, però restano complicazioni con Scorpione e Acquario. Nel lavoro i nuovi impegni affaticano, ma non devi mollare.

Gemelli. Gli incontri di questo periodo sono promettenti! Venere a maggio sarà nel tuo segno. Anche nel lavoro le cose vanno bene, hai nuovi progetti e ambizioni: molto dipende dall’età ma non resterai con le mani in mano.

Cancro: Questa settimana parte con qualche dubbio al mattino, ogni questione potrebbe intaccare l’armonia della coppia. Nel lavoro i giovani potrebbero ricevere una chiamata importante.

Leone. Questo è un periodo di riflessione: se la tua coppia è in crisi attenzione perché dal 14 le cose si complicano. Nel lavoro attenzione ai rapporti con le persone ai vertici, sembra che tu sia troppo intollerante agli ordini ultimamente.

Vergine. Se devi far una proposta, la seconda parte di questo lunedì sarà quella più giusta per l’amore. Nel lavoro non è un periodo di grandi opportunità ma si può portare avanti un nuovo progetto.

Bilancia. La Luna è ancora opposta al mattino: bisogna dire che in questi giorni sei sempre agitato e nervoso. Nel lavoro se hai un’attività creativa è probabile che in estate un tuo progetto sarà lanciato. Nella seconda metà del mese non avrai più troppi pianeti opposti.

Scorpione: Questa è una giornata strana, nasce bene ma nel pomeriggio c’è una Luna opposta: Venere dal 14 sarà in opposizione. Nel lavoro non è un oroscopo negativo ma ci sono difficoltà.

Sagittario: Con Venere ancora favorevole il tuo charme è in crescita: momento giusto per parlare d’amore. Nel lavoro fare sempre le solite cose ti rende insoddisfatto: hai buone idee da mettere in gioco.

Capricorno. La mattinata è ancora sotto stress: d’altronde hai affrontato un fine settimana non proprio semplice. Nel lavoro ci sarà un periodo di grande recupero dal 14.

Acquario. La giornata inizia bene, nel pomeriggio però potrebbe arrivare qualche complicazione in amore. Nel lavoro di solito non sei competitivo ma nell’ambito professionale non sono tutti corretti come te.

Pesci. Queste due giornate sono promettenti, non rimuginare sul passato: soprattutto se stai frequentando qualcuno di nuovo. Nel lavoro avanza una richiesta se il tuo ruolo lo consente.

The post Oroscopo di Paolo Fox, 12 aprile 2021: le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.