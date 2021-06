oroscopo-di-paolo-fox,-12-giugno-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 12 giugno?

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno: le previsioni

Ariete: Questo è un sabato che ti vede particolarmente indeciso. Più in generale, in questo fine settimana potrai avvertire qualche tensione di troppo. Anche sul lavoro si registra una certa pressione, questioni pratiche da risovere!

Toro: Gli amori importanti e solidi non possono concludersi a causa di semplici battibecchi. Sul lavoro è invece possibile cambiare orari e ruoli, qualche problema recente verrà risolto. Un consiglio: evita spese inutili ed investimenti azzardati.

Gemelli: Le storie nate a maggio potrebbero diventare importanti! Sul lavoro invece è un buon momento per progettare attività future ed essere quindi lungimiranti.

Cancro: Intriganti avventure in arrivo per i nati sotto questo segno zodiacale. Con la Luna nel segno anche il lavoro sarà premiato ma sta sempre a te sfruttare nel miglior modo possibile questa vantaggiosa posizione delle stelle!

Leone: Solidità per le coppie che si vogliono bene da tempo. C’è nell’aria desiderio di cambiamento. Sul lavoro invece sono in arrivo, nei prossimi giorni, interessanti novità.

Vergine: In amore non escludo l’arrivo di risposte che attendevi da molto tempo, non fatti trovare impreparato! Sul lavoro invece le buone idee non mancano così come una bella dose di fiducia, saranno le circostanze a guidarti!

Bilancia: È un sabato sottotono, va detto che nell’ultimo periodo ti sei stancato parecchio! Anche sul lavoro ti invito a temporeggiare, sopratutto se lavori durante il fine settimana.

Scorpione: In questo weekend non mancheranno sensazioni speciali, quello che si preannuncia è un sabato intrigante! Sul lavoro invece con Saturno ed Urano contrari, potresti riscontrare qualche ritardo nelle entrate.

Sagittario: Le coppie che a maggio hanno vissuto degli alti e bassi devono ora trovare un nuovo equilibrio. Sul lavoro invece, forse a causa di un ambiente un pò ostile, i nati del segno non si sentono molto tranquilli e a proprio agio.

Capricorno: Quelle di oggi sono stelle un pochino controverse. Infatti potresti essere proprio tu a sollevare qualche polemica, forse hai l’impressione di esser messo da parte. Lavorativamente parlando invece l’unico neo è la lentezza con cui tutto procede, aspetto questo che proprio non sopporti.

Acquario: In questi giorni con Leone, Toro e Scorpione potrebbe nascere qualche dissidio in più. Sul lavoro invece ci sono cambiamenti in arrivo, non è esclusa la possibilità di nuove collaborazioni.

Pesci: Stelle positive per i single, c’è la possibilità di fare incontri speciali nonostante in tutte le cose che fai in questo periodo si registra un certo livello di agitazione. Sul lavoro invece tutto procede regolarmente o forse un pochino a rilento per i tuoi standard.