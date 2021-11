Oroscopo di Paolo Fox 12 novembre: le stelle su amore e lavoro di questo venerdì

Ariete – Bene l’amore, oggi si potranno affrontare i discorsi senza problemi. Sul lavoro, meglio essere prudenti e non strafare!

Toro – In amore la mattinata è sottoposta a stress, però rispetto agli ultimi due giorni va meglio. A lavoro è molto importante in questi giorni evitare scontri.

Gemelli – In amore oggi la Luna diventa contraria, nulla di grave ma devi cercare di evitare polemiche fino a domenica. A lavoro se ti invitano a fare qualcosa di nuovo non devi dire no, ma attento a non strafare per almeno tre giorni.

Cancro – In amore nonostante Venere opposta, in questo fine settimana potresti risolvere delle incomprensioni. A lavoro alcune rinunce sono pesate troppo, giornata nel complesso interessante.

Leone – In amore la Luna non è più contraria, fine settimana positivo. A lavoro il periodo è giusto per mettersi in gioco, se hai progetti potresti ricevere delle offerte.

Vergine – In amore oggi sarà tutto negativo per colpa della Luna opposta. A lavoro pensi di non avere fatto abbastanza, emozioni strane per un venerdì da vivere con filosofia.

Bilancia – In amore nelle coppie di lunga data si può ritrovare un buon accordo solo a patto che uno dei due ammetta i propri errori. A lavoro è possibile recuperare un accordo.

Scorpione – In amore la situazione per i cuori solitari dopo un momento difficile può tornare favorevole. A lavoro se devi fare una richiesta pensaci bene, riceverai consigli questo fine settimana.

Sagittario – In amore evita persone che sono state fonte di disagio negli ultimi giorni. Chi lavora part-time o a chiamata non riesce ad avere una buona visione del futuro.

Capricorno – In amore la Luna è favorevole, Venere ha iniziato un transito che sarà duraturo nel tuo segno. A lavoro mettiti in contatto con persone che possono aiutarti in futuro.

Acquario – In amore Mercurio contrario dice che alcune coppie discutono per motivi di soldi o per il lavoro di uno dei due. A lavoro sembra che tu sia un pochino stanco, dovresti riposare di più.

Pesci – In amore tra oggi e domenica c’è qualcosa di più in questo cielo, emozioni che tornano. A lavoro i giovani non possono pretendere guadagni immediati.

