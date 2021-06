oroscopo-di-paolo-fox,-13-giugno-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 13 giugno?

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno: le previsioni

Ariete: La Luna è dissonante e ti invita ad avere pazienza, soprattutto perché potrebbero esserci discussioni in famiglia. Sul lavoro, non hai voglia di fare molto, rilassati: è domenica!

Toro: In amore oggi puoi parlare di cose importanti, ma occhio perché lunedì e martedì le giornate non saranno delle migliori. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche ostacolo da superare. Marte, Saturno e Urano ti rendono le cose difficili da gestire!

Gemelli: Dopo domenica 27 dovrai prendere una decisione, ma oggi lasciati andare all’amore. Sul lavoro, sei brillante e hai un ottimo fiuto per gli affari!

Cancro: In amore potrebbero nascere delle tensioni, soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Sul lavoro, le giornate sono positive!

Leone: Marte è nel tuo segno ed è arrivato il momento di lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro, il periodo è interessante anche per chi vuole sperimentare!

Vergine: Buone notizie per l’amore, soprattutto per i legami con i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione. Sul lavoro, le prossime due settimane saranno fondamentali. Bada bene alle spese!

Bilancia: Sei un po’ pensiero in amore, proprio come è successo domenica scorsa. Sul lavoro, sii prudente perchè presto vincerai una partita fondamentale per te!

Scorpione: In amore è arrivato il momento di parlare chiaro con chi ti interessa e di far valere le tue opinioni. Sul lavoro, sei molto impegnato e bisogna fare ordine nella testa!

Sagittario: In amore oggi cerca di evitare i contrasti, meglio evitare le discussioni e le polemiche. Sul lavoro, Giove è dissonante e potrebbero esserci dei fastidi. Occhio agli investimenti!

Capricorno: Luna e Venere sono in opposizione e se stai capendo perché in amore sei un po’ nervoso, ecco il motivo. Sul lavoro, stai prendendo tempo soprattutto se c’è qualcosa che non ti convince!

Acquario: In amore, soprattutto in serata, potrebbe esserci un momento di tensione. Occhio perché stanno per arrivare due giornate stancanti. Sul lavoro, cerca di puntare sulle cose costruttive, non scegliere tutto ciò che è campato in aria!

Pesci: La Luna è favorevole e oggi in amore potrebbero esserci delle novità. Sul lavoro, in arrivo nuove responsabilità: con Giove dalla tua parte potrebbero esserci vantaggi, soprattutto se lavori in maniera indipendente.