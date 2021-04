oroscopo-di-paolo-fox,-14-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 14 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 14 aprile: le previsioni

Ariete. Con questa bella Luna è facile capire in che direzione sta andando il tuo cuore. I dissidi di gennaio sono ormai solo un vecchio ricordo. Periodo importante per il lavoro: Saturno è favorevole e ti permette di raggiungere dei buoni risultati.

Toro. Venere entra nel segno, ricordati che a volte basta poco per riconciliarsi. Lavorativamente parlando è un buon momento per gli incontri anche se in questo periodo non ci sono in cantiere grandi progetti.

Gemelli. Belle emozioni in arrivo da condividere con le persone a te care! Non sprecare una bella opportunità di lavoro che si profilerà all’orizzonte.

Cancro: La Luna è nel segno oggi, cerca di sfruttare questa circostanza a tuo favore. Per quel che riguarda i sentimenti devi credere nelle tue potenzialità!

Leone. In queste giornate avverti qualche fastidio, per questo è bene che tu stia lontano dalle complicazioni. Sul lavoro aspetti qualche novità ma attenzione alle vane promesse!

Vergine. Da oggi Venere torna favorevole, giornate importanti saranno quelle del 23 e del 24. Emozioni in arrivo per i cuori solitari. Sul lavoro può arrivare qualche bella notizia, oltre a Venere favorevole dal 19 lo saranno anche Mercurio e Sole.

Bilancia. Potresti vincere una sfida prima della fine di questa settimana. Nel weekend si registra un netto miglioramento. Sul lavoro invece cerca di fare il punto della situazione, sono in arrivo buone novità!

Scorpione: In amore se sei reduce da una separazione in questo momento non ne vuoi sapere di rimetterti in gioco. Sul lavoro invece se le richieste che hai fatto non venissero ascoltate potresti anche rivolgerti ad un legale.

Sagittario: In questo periodo sono favorite le relazioni stabili e durature. Lavorativamente parlando sei molto interessato al futuro e grazie alle tue brillanti idee potresti davvero rinascere!

Capricorno. Oggi sia la Luna sia Venere sono in posizione favorevole. Sul lavoro invece cerca di vagliare attentamente le proposte sul tavolo: ora è il momento per poter chiedere qualcosa in più.

Acquario. Con questa Luna dissonante oggi potresti prendere tutto troppo di petto. Lavorativamente parlando da qui a giugno sono molti gli impegni che dovrai portare a termine e dopo l’estare non escludo qualche cambiamento di ruolo.

Pesci. Mi rivolgo soprattutto alle coppie: se hai qualcosa da dire al partner fallo oggi, non rimandare a domani. Lavorativamente parlando se lavori come dipendente la voglia di fare non mancherà mentre se hai un’ attività in proprio gli ultimi giorni del mese saranno forieri di novità.

