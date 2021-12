Oroscopo di Paolo Fox 14 dicembre: amore, fortuna e lavoro di questo martedì

Ariete – Attenzioni alle discussioni in amore. Se siete separati non sarà una buona giornata. Sul lavoro per molti c’è la necessità di voltare pagina e e seguire nuovi progetti, che potrebbero prendere concretezza l’anno prossimo.

Toro – Giornata sì per l’amore: è ottima per fare la pace. Sul lavoro ricordate che discutere non serve a nulla. Detestate le lunghe discussioni e già ne avete avuto troppe a novembre.

Gemelli – In amore oggi è una giornata interessante mentre sabato sono previste riconciliazioni. Sul lavoro c’è qualche problema da risolvere.

Cancro – In amore potete ripartire, anche se la situazione è un po’ conflittuale. Sul lavoro evitate di fare troppe cose.

Leone – Per i single questo è un buon momento: fate nuove conoscenze. Sul lavoro fate attenzione, la seconda parte della giornata potrebbe essere conflittuale.

Vergine – I prossimi due giorni potrebbero essere buoni, in amore, per risolvere dei conflitti. Se sul lavoro siete dipendenti ritroverete la voglia di fare, se invece lavorate in proprio in arrivo conferme nel 2022.

Bilancia – Mercurio ha iniziato un transito particolare, occhio a non discutere, in amore, per motivi di soldi. Sul lavoro potrebbero nascere problemi se non sopportate una collaborazione o un determinato ruolo.

Scorpione – Luna opposta in amore, oggi prendete tutto con diffidenza. Sul lavoro è opportuno guardarsi intorno. Attenzione alle provocazioni, potrebbero arrivare nella seconda parte della giornata.

Sagittario – Un periodo che aiuta a recuperare emozioni positive, attenzione però a un calo venerdì. Sul lavoro prendete tempo, se dovete prendere una decisione fatelo con calma.

Capricorno – Giornata favorevole per le emozioni: la Luna non è più contraria. Sul lavoro siete stanchi, ma non mancano le soddisfazioni e i risultati.

Acquario – Ponderate bene le reazioni, la Luna è dissonante oggi. Possibili discussioni anche per motivi futili. Sul lavoro è un periodo in cui pensate alle cose da portare avanti.

Pesci – Oggi non mancheranno le emozioni, la Luna è favorevole e anche Venere ha iniziato un interessante transito. Stanchezza sul lavoro, negli esami, invece, ci vuole molta pazienza.

