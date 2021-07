oroscopo-di-paolo-fox,-14-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 14 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2021: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se c’è qualcuno con cui devi parlare o se c’è chi deve darti delle spiegazioni meglio fare tutto oggi, anziché rimandare a venerdì. Sul lavoro, bada bene alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è dalla tua parte e Mercurio è attivo: ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, Venere è in aspetto difficile, ma potresti anche firmare un contratto, chissà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è nervosa e anche tu lo sei in amore. Sul lavoro, cerca di risolvere le pratiche burocratiche e legali: favoriti gli incontri!

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le storie nate nel mese di giugno procedono alla grande, ma anche i nuovi incontri sono promettenti. Sul lavoro, entro la fine del mese va risolto un problema economico. Occhio alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata che ti consente di vivere al massimo le emozioni! Sul lavoro, fai attenzione se ci sono problemi economici da risolvere. Evita i contrasti con i soci o con i collaboratori, allontana le polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è dalla tua parte e questa è una giornata ottima per i sentimenti. Sul lavoro, bisogna trovare un compromesso: attenzione perché le offerte che hai ora non verranno riproposte a settembre!

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è dalla tua parte e venerdì e sabato sarà nel tuo segno: ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, c’è una crisi economica, ma tutto sarà superato. Importanti novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore c’è qualche dubbio, cerca di risolvere un problema in casa. Sul lavoro, la situazione nel pomeriggio è più complessa. Non stai guadagnando molto, ma bisogna andare avanti, navigare a vista!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore chi vive due storie dovrà fare delle scelte, dubbi con i nati sotto il segno dell’Ariete. Sul lavoro, non bisogna far partire delle iniziative che posso rivelarsi rischiose!

Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere tra qualche giorno sarà dalla tua parte: ora è arrivato il momento di farsi avanti, di rimettersi in gioco. Sul lavoro, presto arriverà una conferma, ma ora accetta tutto quello che ti si presenta!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore in questi giorni sei troppo polemico. Sul lavoro, il periodo non è dei migliori: impegnati e otterrai bei risultati!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è in opposizione, in amore meglio mantenere la calma. Sul lavoro, hai voglia di cambiare tutte le tue strategie ora che i pianeti buoni sono con te!

