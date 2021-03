oroscopo-di-paolo-fox,-14-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 14 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo: le previsioni

Ariete. Buone notizie per l’amore, torna il sereno dopo due giorni pesanti: cerca di sfruttare la Luna che è dalla tua parte. Sul lavoro, impegnati per ottenere quello che desideri: favorito chi ha un’attività in proprio.

Toro. Chi vive una crisi deve cercare di chiarire le cose, soprattutto perché i prossimi mesi saranno fondamentali con Venere che è già dalla tua parte. Sul lavoro, in arrivo il periodo di buone opportunità da sfruttare!

Gemelli. Chi ha vissuto una delusione d’amore deve andare avanti: chi è single, invece, deve divertirsi e organizzare qualcosa di speciale per stasera. Sul lavoro, non perdere le opportunità: ricordati che Giove e Saturno sono con te.

Cancro. In amore oggi qualcosa non va come vorresti. Chi ha una relazione deve affrontare anche problemi di carattere economico. Sul lavoro, sii paziente e non cedere alle provocazioni: qualcuno potrebbe mettere in dubbio il tuo ruolo!

Leone. La Luna è favorevole: buone notizie per l’amore, favoriti gli incontri e le avventure fugaci. Sul lavoro, in arrivo una buona notizia.

Vergine. La Luna non è più contraria, ma ti svegli nervoso e agitato. Se sei insoddisfatto in amore, cerca di calmarti e di non dar retta a influenze esterne. Sul lavoro, cerca di fare il meno possibile: potrebbero esserci delle discussioni, mantieni la calma.

Bilancia. La Luna oggi è in opposizione: in amore mantieni la calma e non ritornare sul passato. Sul lavoro, chi lavora a chiamata aspetta dei contratti o dei soldi deve pazientare, non avrà vita facile.

Scorpione. Buone notizie per l’amore, non sottovalutare gli incontri. Sul lavoro: opportunità in arrivo, potresti anche risolvere questioni importanti.

Sagittario. Buone notizie per l’amore: avvantaggiati chi negli ultimi due giorni ha avuto dei problemi. Sul lavoro, non sottovalutare un incontro: datti da fare, è il momento giusto.

Capricorno. Presto per l’amore arriveranno buone notizie: dal 20 potrebbero arrivare dei problemi, ora cerca di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, oggi puoi risolvere i problemi della scorsa settimana, sii diplomatico.

Acquario. Se stai vivendo una nuova storia d’amore lasciati andare, non essere reticente. Sul lavoro, non discutere: tu odi le polemiche, sei il primo a evitarle.

Pesci. Giornata buona per ritrovare l’amore, ritrova un equilibrio interiore. Sul lavoro, Mercurio sta transitando nel tuo segno: molte cose possono cambiare e farlo in meglio.

