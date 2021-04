oroscopo-di-paolo-fox,-15-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 15 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: le previsioni

Ariete. Con la Luna a favore gli incontri hanno una marcia in più, favoriti anche i cuori solitari in cerca di semplici avventure. Sul lavoro non escludo la presenza di piccoli ritardi, cerca di studiare nuove strategie. Soldi in arrivo.

Toro. Cielo importante per le nuove conoscenze: entro domenica sarà infatti possibile sbilanciarsi con qualche romantica dichiarazione. Sul lavoro devi risolvere un problema creatosi da poco, favoriti i lavoratori autonomi.

Gemelli. Con la Luna nel segno la comunicazione sarà favorita, avrai la possibilità di farti comprendere al meglio. Lavorativamente parlando uscirai vincitore da questo complicato periodo che noi tutti stiamo attraversando.

Cancro: Da oggi inizierai a guardare le cose da un’altra prospettiva, questo grazie all’interessante transito di Venere che caratterizzerà il tuo segno. Se sei un lavoratore autonomo a breve dovrai prendere delle importanti decisioni.

Leone. Ultimamente in amore sei un pochino intollerante, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece ci sarà un miglioramento che ti ripagherà delle fatiche passate.

Vergine. Mattinata complessa, fai attenzione a non cascare nuovamente nelle polemiche di inizio mese. Lavorativamente parlando è molto importante ora evitare gli scontri diretti e puntare su un conciliante dialogo.

Bilancia. Venere non è più opposta ed il tuo equilibrio psico-fisico ne giova! Sul lavoro le richieste da te fatte verranno esaudite ma non avere fretta. In arrivo tre giorni importante.

Scorpione: Nonostante la Luna non sia più opposta le coppie in cui ci sono dei sospetti devono procedere con prudenza e cautela. Sul lavoro cerca di evitare inutili arrabbiature anche se non tutto è così semplice da gestire.

Sagittario: Rispetto alle opposizioni della scorsa primavera ora potresti aver cambiato opinione su una persona. Sul lavoro devi guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, dai tempo al tempo e vedrai che i risultati arriveranno!

Capricorno. L’amore torna protagonista della tua vita, anche a seguito di una riappacificazione. Sul lavoro cerca di evitare conflitti ma se devi fare delle richieste non tirarti indietro, ora è il momento giusto!

Acquario. Molti i pianeti attivi oggi! Se il tuo cuore è solo guardati intorno. Sul lavoro se ci sono delle discussioni affrontale subito e non rimandare.

Pesci. La Luna dissonante in questi due giorni creerà qualche piccolo fastidio. Sul lavoro invece cerca di non stancarti troppo, il periodo non è dei migliori ma presto arriveranno le soddisfazioni che meriti.

