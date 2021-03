oroscopo-di-paolo-fox,-15-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 15 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo: le previsioni

Ariete. Sei combattuto, perché desideri l’amore ma poi quando entri in una relazione ti senti in gabbia e fuggi. Cerca di non cadere in trappole per questo lunedì. Nel lavoro oggi le buone idee non mancheranno, la Luna è nel tuo segno e ti aiuta

Toro. Il tuo cuore è indifferente, forse a causa di piccoli disguidi che però si possono risolvere. Nel lavoro non ce la fai più a fare sempre le stesse cose: vorresti cambiare, avere una promozione. Se lavori part-time da troppo tempo Mercurio ti aiuterà

Gemelli. I nuovi amori possono decollare. Sintonia con i segni della Bilancia e del Sagittario. La vita affettiva è piena di emozioni e possibilità. Nel lavoro datti da fare, è una giornata positiva un po’ per tutto. Venerdì 19 arriveranno buone notizie.

Cancro. Invito a mantenere la calma e ad affrontare eventuali incomprensioni con tranquillità. Nel lavoro potresti decidere di valutare le nuove situazioni in vista dei prossimi mesi.

Leone. Se senti che la tensione nervosa aumenta, cerca altri luoghi e ‘dimentica’: evita i contatti con persone che ormai non hanno più ragione di far parte della tua vita. Nel lavoro in molti casi c’è da dimenticare una sorta di colpo basso.

Vergine. Qualsiasi relazione tu viva è importante essere cauti, perché marzo non è un mese eccezionale. Nel lavoro anche se questa è una giornata con quale ostacolo ma alla fine otterrai ciò che vuoi.

Bilancia. Le stelle oggi sono ancora un po’ conflittuali, però le storie forti non devono temere nulla. Nel lavoro hai più probabilità di trovare collaboratori competenti, che possono farti fare un salto di qualità.

Scorpione. È una giornata decisamente promettente, favorevole anche per nuovi incontri. Nel lavoro si può recuperare un discorso interrotto addirittura dallo scorso dicembre.

Sagittario. È un’altra giornata positiva per i sentimenti, inoltre finalmente tra pochi giorni Venere non sarà più contraria. Nel lavoro sarà facile trovare appoggi per avanzare di grado oppure semplicemente per risolvere un problema.

Capricorno. L’umore non è dei migliori in questo lunedì, ma si tratta di sensazioni superficiali, passeranno presto.. Nel lavoro molte possibilità sono aperte anche per chi lavora in proprio; se devi andare avanti con una richiesta agisci entro il 19.

Acquario. I nuovi amori sono importanti, non sei tipo da tornare sui tuoi passi: se un rapporto si è interrotto vai oltre. Nel lavoro nelle possibile settimane potrebbero esserci cambiamenti riguardo a una collaborazione. Ultimamente ci sono state troppe spese.

Pesci. Non bisogna sottovalutare i nuovi incontri, in particolare se sei reduce da una delusione d’amore. Nell’accertare impegni devi fare una attenta analisi di tuti i pro e i contro. Questa seconda parte di marzo sarà produttiva.

