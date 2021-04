oroscopo-di-paolo-fox,-16-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 16 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: le previsioni

Ariete. Sono in arrivo interessanti chiarimenti, un consiglio: cerca di risolvere tutte le eventuali polemiche entro sabato. Ultimamente c’è stata qualche spesa extra, attenzione alle finanze!

Toro. Con Venere a favore gli incontri hanno una marcia in più, non farti frenare da piccoli problemi personali! Lavorativamente parlando è un periodo di osservazione anche se dal 19 molti pianeti entreranno nel tuo segno. Novità o riconferme entro fine mese.

Gemelli. È possibile fare incontri interessanti ma devi metterci anche del tuo, il benestare delle stelle non è sufficiente! Sul lavoro non è il momento di stare fermi, per il liberi professionisti entro metà anno arriverà una bella proposta.

Cancro. Domenica la Luna sarà nel tuo segno, approfittane per programmare fin da ora qualcosa di speciale! Sul lavoro tra la fine di maggio e giugno potrebbero esserci dei nuovi incarichi, è il momento di sondare il terreno.

Leone. Oggi i sentimenti passano in secondo piano, le storie nate da poco non ti convincono a piano. Lavorativamente parlando i tempi si allungano, vacilla la fiducia nei confronti di una persona che ritenevi attendibile.

Vergine. La Luna dissonante di oggi ti rende intollerabile ma nulla che non possa esser superato. Sul lavoro invece considera la possibilità di apportare piccoli cambiamenti alla tua routine.

Bilancia. Emozioni in arrivo, da oggi le stelle tornano a farsi sentire! Quest’energia positivia sarà ancora più forte a partire dal 9 maggio. Sul lavoro chi ha subito delle perdite non le recupererà immediatamente ma questo non vuol dire che il futuro sia segnato!

Scorpione. Questo per i sentimenti è un periodo delicato in cui la cautela fa la parte del leone. Lavorativamente parlando invece sei molto creativo, tuttavia questa tua verve deve fare i conti con alcune difficoltà finanziare. Hai tante idee in testa ma realizzarle non è così semplice come credevi.

Sagittario. Oggi la Luna è opposta, consiglio qualche attenzione in più nei sentimenti. Sul lavoro cerca di mantenere la calma e non essere impaziente, rimanda ai prossimi giorni le cose che non riesci a terminare.

Capricorno. Giornata positiva per i sentimenti! Approfitta di quest’energia perchè domenica potresti risentire di qualche piccolo fastidio. Sul lavoro le nuove responsabilità si fanno sentire ma piano piano riprenderai abilmente quota.

Acquario. Giornata positiva per parlare e dire al partner tutto quello che non va. Non rimandare il dialogo, è il modo migliore per sciogliere eventuali tensioni. Sono giorni in cui è meglio osservare più che agire, l’ultima parte del mese sarà infatti meno fruttuosa della prima.

Pesci. Non rimuginare sul passato, a volte hai la tendenza a vivere di ricordi e questo ti crea una certa malinconia. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, sarà meglio rimandare tutti i progetti o eventuali discorsi con il capo a partire dal 19

