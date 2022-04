Oroscopo di Paolo Fox 16 e 17 aprile: meraviglioso weekend di Pasqua per 5 segni. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – In questo weekend davvero particolare è meglio essere più prudenti nelle discussioni. Domenica è migliore di sabato, infatti, questa giornata può favorire anche le nuove conoscenze.

Toro – Weekend piuttosto teso, vi tocca discutere con una persona. Cercate di non strafare. Il vostro punto debole è la gola. Siete meno attivi del solito, forse avete voglia di vivere la vita in piena tranquillità.

Gemelli – Alcuni contrattempi saranno superati in maniera brillante, ma in amore dovete avere ancora pazienza. La forza non vi manca, cercate di risolvere definitivamente i problemi inutili. In famiglia, però, regna ancora l’incomprensione.

Cancro – A breve troverete la soluzione giusta per risolvere una questione di carattere legale o finanziaria. Venere è ancora favorevole. Nel corso di questo weekend può arrivare una buona intuizione. Per l’amore è un periodo di recupero.

Leone – Sul lavoro avete ottime possibilità di riuscita, mente in amore niente va per il verso giusto. Siete generosi e saprete perdonare le persone che hanno sbagliato. Domenica sottotono, soprattutto nelle ore serali.

Vergine – Dovete curare di più la vostra forma fisica, sembra che ci sia un problema di stanchezza. Attenzione alle persone che vi circondano e che vi mettono sotto pressione. In questo weekend siete sottoposti a stress.

Bilancia – La prima parte del weekend è caratterizzata dall’opposizione solare, quindi, è meglio sistemare una questione importante entro la fine di aprile. Nella seconda parte del weekend dovete mettere a posto contenziosi aperti da troppo tempo.

Scorpione – Weekend di recupero. Gli incontri di questo periodo si riveleranno utili in futuro. Non rimandate eventuali discussioni anche in famiglia. Non esagerate nelle discussioni.

Sagittario – Un buon weekend, approfittate di queste due giornate per eliminare definitivamente le insoddisfazioni. Proposte interessanti nel mese di maggio, con due pianeti decisamente favorevoli: Giove e Venere.

Capricorno – Siete giù di morale per via di una spesa improvvisa, ma le cose miglioreranno nelle prossime ore. Nel corso del weekend potrebbe succedere qualcosa di buono. In famiglia si continua a discutere.

Acquario – In campo lavorativo, buone notizie in arrivo. In amore, piovono polemiche oppure ci sono delle questioni da chiarire. Se non riuscite a trovare l’anima gemella è solo perché avete paura di sentirvi oppressi da qualcuno. Non vi piace essere controllati o limitati.

Pesci – Verificate i conti e le spese, a breve arriveranno delle soddisfazioni importanti. Soldi in entrata. È il periodo adatto anche per recuperare il tempo perduto. Possibili nuovi incontri, anche colpi di fulmine.

