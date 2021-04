oroscopo-di-paolo-fox,-17-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 17 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 17 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 17 aprile: le previsioni

Ariete. La tua capacità di comunicazione ed empatia nella giornata di oggi si farà sentire più che mai. Ti lascerai andare all’amore e sosterrai molte persone sul lavoro.

Toro. Una buona risposta in ambito lavorativo potrebbe arrivare alla fine del mese. Per quanto riguarda l’amore, non andare a infilarti in storie impossibili.

Gemelli. In questi giorni potrebbero esserci delle opportunità da sfruttare sia sul lavoro che in amore. Ora dovrai circondarti di persone propositive.

Cancro. Per chi è in coppia è da un po’ di tempo che una crisi molto importante va avanti. Per uscirne dovrete restare uniti. Sul lavoro sono in arrivo giornate molto interessanti, soprattutto per le buone idee.

Leone. Quello che hai bisogno è novità sia nella coppia che sul lavoro. Per l’amore, bastano poche accortezze, sul lavoro ci sarà da lavorarci un po’ su.

Vergine. La Luna è nervosa, e dovrai superare qualche discussione amorosa. Sul lavoro, invece, sarà possibile recuperare qualcosa dopo un periodo un po’ particolare.

Bilancia. Oggi Luna e Venere ti sono favorevoli per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro arrivano nuove proposte, ma tu hai bisogno di cambiamento.

Scorpione. Nella giornata di Domenica alcune questioni saranno chiarite in ambito amoroso. Sul lavoro, invece, ti senti ancora messo da parte. Apriti al dialogo.

Sagittario. Sul lavoro non ti senti in perfetta forma, per questo non devi pretendere troppo da te stesso. In amore, invece, dovrai fare attenzione alle parole.

Capricorno. Sul lavoro e in amore ci saranno delle novità. Tuttavia, almeno in ambito lavorativo, dovrai non essere impulsivo.

Acquario. La situazione migliorerà sicuramente ma non rimandare a domani alcuni conflitti: Venere potrebbe iniziare un transito polemico. Se la situazione lavorativa non è delle migliori, a Maggio recupererai.

Pesci. In questa giornata sei molto nervoso a causa di alcuni chiarimenti di cui hai bisogno in ambito amoroso. Tuttavia, con il lavoro riuscirai a distrarti e a superare questo momento.

