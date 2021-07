oroscopo-di-paolo-fox,-17-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 17 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio 2021: le previsioni

Ariete:

Finalmente un momento di recupero. Questa giornata per te è decisamente positiva anche perchè vieni da giorni complicati. Potresti finalmente ritrovare il tuo equilibrio.

Toro:

Il consiglio è quello di valutare con attenzione cosa ti sta accadendo intorno, soprattutto a livello sentimentale dove in questo periodo sei stato un po’ distratto.

Gemelli:

Devi avere la pazienza di aspettare che i tempi maturino. Nel mese di novembre molti di voi avranno nuove opportunità sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Cancro:

Alcuni di voi hanno deciso di mettere le carte in tavola e questo è chiaro sintomo di interesse e soprattutto di un sentimento che ha raggiunto un livello importante che sia in amore o in amicizia.

Leone:

I pensieri non saranno seguiti dalle persone che hai intorno e questo può accadere per diversi motivi. Il consiglio è quello di non innervosirsi e non cercare di imporsi.

Vergine:

In questi giorni devi cercare di recuperare un pochino. Tra Aprile e Maggio ci sono stati momenti di grande difficoltà a livello fisico. Ora potresti risentire la fatiche di quei problemi che fortunatamente hai superato.

Bilancia:

Avresti bisogno di un appoggio più forte a livello sentimentale. Hai avuto qualche problema sul lavoro e la persone che sta al tuo fianco per te è un punto di riferimento troppo importante.

Scorpione:

Questo non è un periodo difficile però nelle relazioni lunghe si potrebbe essere trasformato tutto in una profonda amicizia più che in una grande passione.

Sagittario:

E’ chiaro che la felicità arriva quando riesci a fare quello che desideri, purtroppo, però, a volte ci sono convinzioni e regole da rispettare e anche se fai fatica devi assolutamente adeguarti.

Capricorno:

Sperimentare progetti nuovi è sempre molto interessante ma non sempre riesci a fare quello che sogni. Devi riflettere bene su quello che desideri, non è detto che accontentarsi possa essere la scelta migliore.

Acquario:

Le relazioni nate da poco sono a rischio anche perchè piano piano stanno venendo fuori carattere e incomprensioni.

Pesci:

Questo potrebbe essere il periodo giusto per ritrovare l’amore, potresti contare anche sulla Luna che ti ridarà energia, vitalità e voglia di fare.

