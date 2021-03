oroscopo-di-paolo-fox,-17-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 17 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo: le previsioni

Ariete. Potresti essere alla ricerca di qualcosa di nuovo: i single devono darsi da fare e organizzare qualcosa di speciale. Sul lavoro, se sei impegnato anche nel fine settimana potresti ricevere una buona notizia.

Toro. Buone notizie per l’amore con la Luna nel tuo segno. Chi vive una storia importale può iniziare a pensare a un passo come il matrimonio o a una convivenza, chissà. Favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, favoriti gli studenti fino alla prima settimana del prossimo mese

Gemelli. Ora in amore è arrivato il momento di farti avanti, in arrivo belle occasioni. Se hai discusso con una persona cerca di chiarire entro il 19 e non sottovalutare i nuovi incontri. Sul lavoro, dai tempo al tempo.

Cancro. C’è chi forse si è innamorato di una persona lontana e ora sta soffrendo. Sul lavoro, invece, la seconda parte del mese potrebbe portare con sé qualche problema: sii diplomatico.

Leone. In amore qualcosa non sta funzionando, ma bisogna prenderne atto: mantieni la calma. Sul lavoro, ci sono situazioni legali o burocratiche da risolvere. In amore qualcosa non sta funzionando, ma bisogna prenderne atto: mantieni la calma. Sul lavoro, ci sono situazioni legali o burocratiche da risolvere.

Vergine. Buone notizie per l’amore: oggi la Luna è dalla tua parte e può aiutare anche i rapporti che si erano bloccati. Sul lavoro, ci sono dei problemi legati ai nuovi progetti. Fai attenzione se lavori a contatto con il pubblico.

Bilancia. Buone notizie per i sentimenti, molte stelle sono a tuo favore. Ma se c’è una storia che non va, lascia stare, potresti anche decidere di chiudere dopo il 21. Sul lavoro, la situazione economica è incerta: cerca di risolvere i problemi dell’anno scorso

Scorpione. La Luna è in opposizione e in amore questo potrebbe creare qualche piccolo problema, meglio non ritornare sul passato. Sul lavoro, bisogna fare il punto della situazione: sarà possibile concludere un affare o lasciare ancora qualcosa che non funziona.

Sagittario. Le coppie insieme da tempo nelle prime due settimane hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi. Sul lavoro, vorresti cambiare qualcosa, ma tutto dipende da te e dalle circostanze.

Capricorno. Questa non è la giornata migliore per fare polemiche in amore: da domenica 21 molte cose potrebbero cambiare, ma sarai anche impaziente. Sul lavoro, stringi i denti e se devi fare una scelta importanti datti da fare.

Acquario. In amore potrebbero esserci delle difficoltà da superare, soprattutto nelle storie nate da poco. Sul lavoro, sei vincitore e stai andando oltre l’invidia. La Luna oggi è contraria, meglio se non ti impegni troppo in più cose.

Pesci. Momento giusto per parlare con qualcuno in amore, si possono anche superare delle vecchie polemiche. Sul lavoro, buone occasioni: mettiti in gioco e valuta con attenzione i nuovi affari.

