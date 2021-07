oroscopo-di-paolo-fox,-18-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: In amore Venere in aspetto interessante ti farà prendere decisioni in modo chiaro e diretto. Non sei infatti il tipo di persona che trascina avanti nel tempo relazioni inutili. Sul lavoro invece è un buon momento per gli studenti e per tutti coloro alle prese con un nuovo lavoro.

Toro: Giornata agitata per le relazioni interpersonali, Venere contraria e Luna in opposizione confermano qualche tensione di troppo. Sul lavoro invece cerca di ritrovare un pò di serenità e concediti qualche prezioso momento di relax.

Gemelli: Non è una giornata no ma attenzione ai segni dello Scorpione e dei Pesci, potrebbero nascere degli attriti. Sul lavoro invece sei creativo e coraggioso, le stelle aiuteranno le persone che hanno voglia di mettersi in gioco!

Cancro: Giornata interessante per i sentimenti, con la Luna favorevole a Giove la passione si farà sentire! Sul lavoro invece l’onda di positività che stai attraversando nel corso delle ultime settimane è in continua ascesa.

Leone: Mantieni la calma, in amore oggi una parola di troppo potrebbe scatenare inutili litigi. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli contrattempi che potrebbero rallentare le tue attività ma ti invito caldamente a non perdere le staffe.

Vergine: Domenica interessante per i sentimenti, stai a guardare ciò che succede senza avere fretta. Sul lavoro invece è il momento giusto per rafforzare la tua posizione, Marte in buon aspetto dal 29 ti conferirà una grande grinta.

Bilancia: In amore Venere attiva porterà sentimenti intensi, sono favoriti i sigle che si apprestano a fare nuovi ed interessanti incontri. Lavorativamente parlando invece ci saranno novità a partire dal 16 agosto ma cerca di concludere un progetto già dalla fine del mese.

Scorpione: Oggi e domani le emozioni non mancheranno, la Luna nel segno favorisce i sentimenti. Sul lavoro invece se ti propongono di portare avanti dei progetti adesso è il momento migliore per accettare!

Sagittario: È un momento positivo per i sentimenti ma attenzione alle piccole indecisioni che potrebbero nascere nelle coppie, non sempre è facile esternare ciò che si prova. Sul lavoro invece hai una grande voglia di cambiare ruolo e dedicarti a qualcosa di nuovo ma ci sono ancora diversi nodi da sciogliere.

Capricorno: Buon momento per i sentimenti, oggi una persona del segno dei Pesci o del Capricorno potrebbere regalarti qualche splendida emozione. Sul lavoro invece c’è bisogno di un pò di pazienza soprattutto se la tua attività si svolge nel weekend.

Acquario: Ultimamente le domeniche sono caratterizzate da qualche tensione di troppo. Sul lavoro invece è il momento di staccare un pò la spina e dedicarsi a sè stessi.

Pesci: Interessante il transito e bella questa Luna favorevole che fornisce una marcia in più ai sentimenti. Sul lavoro invece ci sono novità in arrivo ma mantieni pondera bene la tue scelte e mantieni la prudenza.