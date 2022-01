Oroscopo di Paolo Fox 19 gennaio: alti e bassi in amore e lavoro questo mercoledì

Ariete – in amore piccoli screzi in vista durante la giornata di oggi, cercate di non esagerare troppo. Periodo conflittuale anche sul lavoro, fate attenzione ai rapporti con Bilancia e Cancro.

Toro – cercate di non esasperare i rapporti amorosi che sono già in parte conflittuali, oggi sarebbe troppo pesante da sopportare. Sul lavoro è necessario un cambiamento o una trasformazione radicale.

Gemelli – riappacificazioni in vista per la coppie meno felici, ma non si escludono nuovi amore nella settimana. Sul lavoro potreste essere indecisi su qualcosa, prendetevi del tempo.

Cancro – fate ben attenzione a non rievocare fantasmi del passato, soprattutto non desiderate persone che non sono alla vostra portata. Grandi opportunità sul lavoro, invece, fatevi avanti senza timore.

Leone – entro la fine del mese dovrete sistemare necessariamente quello che non va in amore e nella famiglia. Sul lavoro molti problemi, ma basta un minimo di cautela per superare tutto.

Vergine – l’amore recupera finalmente spazio nelle vostre vite, soprattutto in vista del fine settimana. Per chi ha lavorato bene in passato, i frutti stanno per diventare molto maturi.

Bilancia – in amore da oggi fino al fine settimana, sarà possibile ricucire uno strappo. Sul lavoro è davvero difficile tenere testa a tutto, ma le stelle ti guideranno.

Scorpione – situazione ancora molto strana in amore, cercate di parlare e chiarisci con il partner. Sul lavoro, la fine di gennaio sarà dalla vostra parte.

Sagittario – giornata valida per l’amore e gli incontri fortuiti, chi è solo potrà finalmente approfittarne. Sul lavoro non abbiate paura di lanciarvi, le nuove idee hanno sempre la meglio.

Capricorno – una giornata che regala davvero tante buone emozioni, cercate di non disperdere questa buona energia. Situazione generale davvero molto interessante sul lavoro, le trasformazioni dei mesi trascorsi sono in atto.

Acquario – oggi è una giornata in cui potreste anche arrivare a perdere totalmente la pazienza. Sul lavoro giornata frenetica, ma per fortuna non vi manca la creatività per risolvere i problemi.

Pesci – arrivano giornata impegnative per i sentimenti, meglio discutere subito dei problemi che si affacciano. Sul lavoro, imparate ad ascoltare anche i problemi degli altri.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

