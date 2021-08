oroscopo-di-paolo-fox,-2-agosto-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

ARIETE: possono farsi avanti con una persona che è single. Domani cala la pazienza in amore, così come subito dopo ferragosto.

TORO: molti pianeti dalla loro parte. La metà di agosto sarà molto positiva. Domani aspettano una risposta definitiva da una persona che interessa loro.

GEMELLI: tutto sarà chiaro in in amore. Forte agitazione in vista della prossima settimana. Domani avranno a che fare con persone insicure. Desiderano chiarezza.

CANCRO: attenzione a persone molto intriganti nella loro vita. Domani potranno circondarsi di persone positive e attive.

LEONE: pianeti favorevoli da non sottovalutare in questo momento. Domani meglio non perdere di vista una storia d’amore.

VERGINE: periodo di recupero sentimentale che inizia ora. Domani meglio analizzare a fondo un recente conflitto d’amore. Possono aprirsi a nuove conoscenze.

BILANCIA: cielo di grande interesse per la sfera sentimentale. Venere nel segno dopo Ferragosto. Domani meglio non lasciarsi trasportare dalla fantasia.

SCORPIONE: oroscopo intrigante, ma devono dimenticarsi di certi rimorsi. Domani non devono perdere tempo a vendicarsi di certe persone.

SAGITTARIO: tensioni sentimentali che crescono. Meglio non arrabbiarsi per futili motivi. Domani non saranno soddisfatti in amore. Alcuni sono arrivati al capolinea.

CAPRICORNO: possono tornare a credere nell’amore grazie a Venere. Domani incontri interessanti, soprattutto se il cuore è libero.

ACQUARIO: favorevoli i pianeti che li aiuteranno nella sfera sentimentale. Domani non vorranno rapporti monotoni. Stanno cercando una persona seria.

PESCI: saranno molto intransigenti. Difficile trovare la persona giusta. Domani non dovranno far vincere i pensieri negativi. Si sentono in difficoltà.