Oroscopo di Paolo Fox 2 gennaio: ecco come andrà questa prima domenica del 2022

Ariete – secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in quadratura. Ti converrà approfittare di questa domenica per riposare, recuperare le energie. Ricarica le batterie e preparati a un anno che ti permetterà di riscattarti, ti darà la possibilità di rimetterti nuovamente in gioco.

Toro – domani avrai una splendida Luna in aspetto favorevole, insieme al Sole e a Venere. Si preannuncia una giornata all’insegna dell’amore, delle belle emozioni, della famiglia. Con Saturno ancora conflittuale sarà importante continuare a essere prudenti nel lavoro. risparmiare energia e denaro.

Gemelli – domani ti libererai dell’opposizione della Luna e l’umore, piano piano, migliorerà. Comunque sarà un anno che partirà al rallentatore, sia in amore, sia nel lavoro. Il mese di gennaio funzionerà a metà: l’importante sarà non fasciarsi la testa prima di essersela rotta. La tua situazione sarà solo apparentemente bloccata.

Cancro – Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione, insieme a Sole e Venere. Per questa giornata ti converrà fare lo stretto necessario e niente di più. Rimanda ogni decisione importante a un giorno più tranquillo. Occorrerà prudenza in amore e in famiglia.

Leone – è iniziata ufficialmente la tua riscossa. Le relazioni sono cambiate, forse hai già accettato un nuovo ruolo, un nuovo incarico di lavoro. I repentini cambiamenti degli ultimi mesi hanno, però, provocato una certa stanchezza: meglio non pretendere troppo dal tuo fisico. Riguardati e prova a recuperare un po’ di energia.

Vergine – domani finalmente tornerà un po’ di vitalità e lucidità mentale, grazie al nuovo transito della Luna in Capricorno. Sarà una domenica in cui potrai recuperare un po’ di tranquillità in più, riavvicinarti al partner, se di recente ci sono state incomprensioni o un allontanamento.

Bilancia – secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potrebbe salire un po’ di stanchezza o un certo nervosismo, dell’agitazione. Sarà per colpa di questa Luna in quadratura che potrebbe creati qualche piccolo disagio. Fai molta attenzione, soprattutto in amore. Evita le discussioni!

Scorpione – domani avrai un cielo bellissimo a proteggerti. Ti aspettano 48 ore particolarmente promettenti in amore. Chi è single da tempo dovrebbe approfittarne, per uscire allo scoperto, cominciare a guardarsi attorno. Nelle prossime saranno saranno favoriti i progetti di coppia, i ritorni di fiamma e le nuove conoscenze.

Sagittario – domani sarà una domenica interessante. Se a Capodanno hai fatto bagordi dovresti approfittare di questa giornata per riposare, recuperare un po’ di sonno. Anche perché gli impegni saranno tanti, i progetti su cui vorrai lavorare anche. Questo inizio di anno sarà ancora velato da qualche ansia o dal desiderio di rivendicare i tuoi diritti, specie sul lavoro.

Capricorno – gennaio partirà molto bene, con Sole, Luna eVenere nel segno! Ci saranno fin da subito più opportunità da gestire e da sfruttare, l’energia positiva non ti manca. In amore se avrai bisogno di affrontare un chiarimento, sarebbe meglio farlo in questi giorni. Favorite le nuove storie d’amore, soprattutto con la Vergine e lo Scorpione.

Acquario – Il tuo inizio anno sarà piuttosto sottotono, con Saturno ancora nel segno. In questo momento sarà indispensabile recuperare un po’ di serenità, perché negli ultimi mesi hai dovuto lottare parecchio. Comunque, nonostante il clima agitato, la creatività non ti mancherà e vorrai proporti di fare cose nuove. Cerca di ritrovare più stabilità economica.

Pesci – domani sarà una giornata illuminata da una bellissima Luna. Ci voleva dopo un Capodanno piuttosto fiacco. Dovresti iniziare a pensare al tuo futuro, a sfruttare questo Giove nel segno, perché sarà attivo fino al 10 maggio, dopodiché passerà in Ariete. Gennaio si preannuncia un mese generoso. Se hai fatto una richiesta, potresti avere presto risposte interessanti. Entro primavera sarai accontentato.

