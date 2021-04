oroscopo-di-paolo-fox,-20-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 20 aprile?

Ariete. Uno dei lati meno belli del tuo carattere è la tendenza ad arrabbiarti per un nonnulla. Essere determinati va bene, ma prender fuoco per motivi banali è un errore. La Luna comunque è dalla tua parte. Nel lavoro queste stelle sono interessanti, cerca di farti venire in mente qualche buona idea.

Toro. Se devi affrontare un chiarimento in amore penso che questo non è il momento migliore. Nel lavoro ultimamente sei nervoso, a disagio, cerca di far qualcosa di diverso.

Gemelli. Nell’amore c’è un coinvolgimento totale, anche per le nuove storie. Periodo molto fertile per le giovani coppie che vogliono avere un figlio. Nel lavoro, entro 3 giorni riceverai una buona notizia.

Cancro. Se nella prima settimana del mese l’amore è stato sottotono ora puoi recuperare. Nel lavoro queste sono giornate interessanti per valutare ciò che è meglio per i prossimi due mesi.

Leone. In questi giorni ti senti un po’ scontroso, hai a che fare con una persona che non ti capisce? Nel lavoro dovresti tenerti lontano dalle polemiche. Purtroppo non si possono pretendere più soldi con Saturno contro… ci sono dei ritardi da fronteggiare.

Vergine. Un’altra giornata promettente per l’amore, Sole, Mercurio e Venere sono in aspetto favorevole al tuo segno zodiacale. Nel lavoro questa è una giornata serena, ti dà la possibilità di valutare tutte le possibili opportunità di crescita.

Bilancia. La vita di un Bilancia, soprattutto in amore, è sempre piena di momenti di incertezze. Nel lavoro oggi sarà più facile migliorare.

Scorpione. La gelosia e la collera dovresti metterle da parte; da oggi Sole e Mercurio sono opposti, fanno compagnia a Venere. Nel lavoro se devi portare avanti un progetto non sarà facile trovare un collaboratore.

Sagittario. Oggi e domani la Luna è favorevole, sfrutta questo momento per l’amore. Nel lavoro non ami i compromessi ma in questo periodo forse è giusto accettarne uno.

Capricorno. Un’altra giornata di interesse: il Sole è favorevole insieme a Mercurio. Nel lavoro, con queste stelle, si può risentire di un forte disagio ma che sarà superato in breve tempo

Acquario. Oggi anche i piccoli contrasti in amore andrebbero tenuti sotto controllo: Sole, Mercurio e Venere contrari, attenzione alle parole. Nel lavoro c’è qualcosa di buono in vista del futuro, non sottovalutare gli incontri che possono capitare adesso.

Pesci. Questa giornata è decisamente più intrigante per le relazioni, abbiamo 3 pianeti favorevoli e dal 23 anche Marte tornerà favorevole. Nel lavoro dipende dal tipo di attività ma in vista miglioramenti.