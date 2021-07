oroscopo-di-paolo-fox,-20-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: Con questa bella Luna sono favoriti non sono i sentimenti ma anche le amicizie. Il periodo è positivo anche sul lavoro grazie al buon aspetto di Marte che ti regala una forte capacità decisionale.

Toro: Venere favorevole dal 22 regala belle emozioni. Sul lavoro presto si sbloccheranno delle questioni irrisolte, giornate interessante quella del 27.

Gemelli: Giornata un pò nervosa, rifletti bene su una situazione che ti vede coinvolto. La Luna in opposizione chiede prudenza. Lavorativamente parlando oggi potrai scivolare in qualche polemica di troppo, cerca di mantenere la calma.

Cancro: Potrebbero tornare a galla eventuali problemi di coppia, è arrivato il momento di risolverli. Sul lavoro le stelle premiano la creatività, largo dunque alle trattative: potresti uscirne vincitore!

Leone: Stelle sorridenti e di buon auspicio per chi ha in mente dei progetti con il partner. Sul lavoro invece devi essere fiducioso e non forzare la mano. È forte in te il desiderio di cambiare ruolo e posizione lavorativa.

Vergine: Se provi un sentimento verso una persona fissa un appuntamento intorno al 22. Sul lavoro invece sei quasi ad un punto di svolta, nuovi accordi all’orizzonte.

Bilancia: La Luna favorevole esalta i sentimenti, una persona del segno del Sagittario potrebbe far breccia nel tuo cuore. Sul lavoro invece è il momento giusto per dedicarti a nuovi progetti ed attività.

Scorpione: Giornata positiva per i sentimenti, ricorda che Venere sarà nel segno a partire dal 22. Lavorativamente parlando invece è previso un importante miglioramento, fai valere le tue idee!

Sagittario: Venere positiva regala emozioni ed appiana eventuali contrasti. Lavorativamente parlando la giornata parte con una marcia in più, sfruttala!

Capricorno: Buon periodo per i single del segno: guardatevi attorno: potreste fare degli incontri piacevoli. Sul lavoro, hai delle buone idee, non sottovalutarle.

Acquario: Con la Luna nel segno oggi le emozioni spiccano il volo! Sul lavoro invece se c’è qualcosa che non va non prendertela con gli altri ma abbi il coraggio di cambiare ciò che non ti sta bene.

Pesci: Se hai una storia in crisi fai attenzione, alla fine del mese potrebbero esserci discussioni. Sul lavoro invece sono in arrivano numerose soddisfazioni, non temere!