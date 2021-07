oroscopo-di-paolo-fox,-21-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: La Luna è favorevole e anche i momenti di tensione in amore possono essere superati. Nel lavoro se sei impegnato in un lavoro ora ci sono tante cose da fare.

Toro: La situazione astrologica è migliore rispetto agli inizi del mese, almeno per l’amore. Nel lavoro c’è del nervosismo da tenere sotto controllo!

Gemelli: Oggi giornata sottotono, nulla di grave ma potresti sentirti un po’ stanco. Nel lavoro questo periodo sarà molto interessante, è importante fare il punto della situazione.

Cancro: Giornata interessante per l’amore, attenzione però perché domani e venerdì potrebbe esserci qualche problema. Nel lavoro il tuo umore è altalenante, questo dipende anche dalle persone che incontri.

Leone: Giornata interessante per l’amore: la Luna è favorevole. Nel lavoro in questo periodo occhi aperti per gli incontri, saranno interessanti e ti faranno portare avanti dei progetti.

Vergine: Oggi la Luna è un po’ dissonante, attenzione a non concederti troppo con le parole. Nel lavoro è importante tenere sotto controllo le finanze, gli ultimi due anni sono stati pieni di uscire.

Bilancia: Le storie che sono nate negli ultimi mesi ora sono pronte a decollare, bisogna però fare le scelte giuste. Nel lavoro sei pieno di idee: vorresti fare un grande balzo in avanti tuttavia ci sono ancora dubbi.

Scorpione: Se sei in coppia da tempo e le acque si sono agitate confida sul passaggio di Venere. Nel lavoro c’è una persona che ti mette in discussione: qualcosa va rivista.

Sagittario: In amore ci sono troppi dubbi, c’è qualche storia passata che ti tormenta. Nel lavoro non è il momento di chiudere un contratto né di fare lunghi progetti: accontentati di quanto hai.

Capricorno: E’ un momento di grande forza, buone stelle tra giovedì e venerdì quando la Luna sarà nel tuo segno. Nel lavoro potresti ricevere delle buone notizie.

Acquario: Questa giornata potrebbe regalarti le soluzioni che stavi aspettando in amore. Nel lavoro è giunto il momento di far vedere quanto vali.

Pesci: Andiamo incontro a una situazione astrologica un po’ agitata, soprattutto per coppie già in crisi. Nel lavoro è un periodo in cui ogni tanto ti senti stanco, anche distratto