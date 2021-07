oroscopo-di-paolo-fox,-22-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 22 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2021: le previsioni

Ariete: Per i sentimenti quella di oggi è una giornata un pò sottotono, cerca di evitare inutili discussioni con il partner. Sul lavoro invece sei un pò preoccupato per le tue finanze, fatti guidare dal parere di un esperto. Toro: Cerca di mantenere la calma, nelle ultime settimane infatti qualche discussione di troppo in famiglia ti sta mettendo alla prova. Lavorativamente parlando devi trovare delle soluzione anche se attorto a te c’è qualcuno che vuole metterti i bastoni tra le ruote. Gemelli: In amore hai la possibilità di chiarire, non temere di dire al partner ciò che pensi. Sul lavoro fai attenzione alle spese, è arrivato il momento di riflettere e capire quale direzione prendere. Cancro: Qualche tensione di troppo caratterizza questa giornata che parte infatti un pò sottotono. Sul lavoro prima di accettare nuove proposte valuta bene i pro e i contro. Leone: Oggi il Sole entra nel tuo segno zodiacale, questo ti darà maggiore forza. In amore puoi superare eventuali problemi nati nel recente passato ma devi essere tu stesso a volerlo. Vergine: Giornata di incontri promettenti, la Luna da oggi non è più in posizione contraria. Sul lavoro invece hai una bella creatività, falla valere! Sei preoccupato per un prestito ma è innegabile che hai bisogno di liquidi per realizzare i tuoi progetti. Bilancia: Giornata che parte con qualche dubbio di troppo, cerca di restare calmo. Sul lavoro invece presta attenzione alle parole, oggi e domani potresti essere parecchio agitato. Scorpione: A breve potrai vivere i sentimenti con maggior intensità e veder crescere una passione. Lavorativamente parlando quella di oggi è una giornata positiva, cerca di recuperare del denaro e punta ad un ruolo che valorizzi il tuo potenziale. Sagittario: In amore con un pò di attenzione e volontà, potrai risolvere eventuali problemi nati nel recente passato. Sul lavoro invece da qui alle fine del mese possono arrivare risposte e novità. Capricorno: Con la Luna nel segno gli amori appena sbocciati possono andare lontano. Sul lavoro le novità ed i cambiamenti che ti vedranno protagonista devono essere accettati con fiducia e positività. Acquario: Favoriti i sentimenti, queste stelle così attive e dinamiche giocano a tuo favore. Sul lavoro invece hai bisogno di qualche entrata in più per dare corpo ai tuoi progetti. Pesci: In amore la Luna a favore ti permette di permette di guardare al futuro con ottimismo e serenità. Lavorativamente parlando invece adesso puoi gestire una situzione con maggiore fiducia, conferme in arrivo.

