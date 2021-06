oroscopo-di-paolo-fox,-23-giugno-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: Piano piano l’amore trova serenità, se c’è stata una crisi ora si può recuperare. Nel lavoro i giovani non possono pretendere tutto subito: tuttavia è importante provarci.

Toro: Se sei in rapporti con un Sagittario o con un Capricorno potrebbero esserci belle scintille in arrivo. Nel lavoro non ci sono novità di rilievo, tuttavia è un periodo in cui seminare.

Gemelli: Oggi e domani nervosismo e disagio irromperanno in te e nella tua relazione. Nel lavoro se devi rinnovare un impegno ti consiglio di prenderti dei giorni per pensarci.

Cancro: La giornata di oggi ti parlerà d’amore: giugno potrebbe concludersi con una bella emozione. Nel lavoro se devi portare a termine un progetto ti consiglio di essere diplomatico, senza metterti da parte.

Leone: E’ una giornata di forza per i sentimenti, se sei alla ricerca il tuo cuore potrebbe fare centro. Nel lavoro oggi conta sull’influsso della Luna che porta positività.

Vergine: Meno energia rispetto agli ultimi giorni, ma è colpa della Luna dissonante che tornerà però attiva da domani. Nel lavoro una svolta del destino potrebbe essere attesa invano, conta su ciò che stai facendo.

Bilancia: Venere dal 27 sarà favorevole! Potrai così recuperare un discorso interrotto in amore. Nel lavoro non sottovalutare proposte da persone che conosci! Stelle favorevoli.

Scorpione: L’amore è visto in maniera burrascosa, le stelle non sono troppo positive. Nel lavoro non scaricare le emozioni negative in quello professionale… da qualche tempo sei troppo ansioso.

Sagittario: Oggi la Luna accresce il tuo desiderio in amore, tuttavia potrebbe essere un rimpiazzo per qualcosa che vuoi dimenticare. Nel lavoro non è un periodo brillante, bisogna aspettare.

Capricorno: I piccoli conflitti saranno presto superati, capita anche alle famiglie migliori di avere problemi. Nel lavoro le novità vanno gestite con prudenza.

Acquario: Oggi cerca di fare il massimo per recuperare soprattutto se nelle ultime 48h hai avuto divergenze in amore. Nel lavoro è possibile che tu voglia cambiare, i più giovani favoriti.

Pesci: Serata migliore della mattinata in amore, con una persona Capricorno bella sintonia! Nel lavoro per quelli che lavorano in proprio questa è una giornata molto interessante, soprattutto nel pomeriggio.