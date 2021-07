oroscopo-di-paolo-fox,-23-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 23 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2021: le previsioni

Ariete: Se hai la necessità di affrontare un argomento delicato con il tuo partner ti consiglio di aspettare domani. Nel lavoro purtroppo ci sarà da discutere, attenzione ad una persona della Vergine. Toro: In questo fine settimana cerca di non litigare ancora con il partner. Nel lavoro se svolgi più attività dovrai fare una scelta per superare l’incertezza. Gemelli: Entro il fine settimana preparati ad un incontro, è probabile che tra sabato e domenica il cuore tornerà a battere. Nel lavoro rimanda gli impegni più importanti alla prossima settimana. Cancro: La Luna è opposta per tanto ti consiglio di non agitare le acque. Domani le cose andranno meglio. Nel lavoro sei un po’ sottotono, sarà la pressione dei ritardi nei pagamenti. Leone: Qualcuno potrebbe aver ceduto al fascino della trasgressione… e ora se ne sta pentendo. Nel lavoro questa giornata potrebbe portarti una bella idea: un’intuizione. Tieni sotto controllo l’aspetto economico. Vergine: Questa giornata nasce con delle buone occasioni in amore: occhio agli incontri! Nel lavoro non è ancora il momento di accelerare: risolvi i problemi un po’ alla volta, anche quelli personali. Bilancia: E’ una giornata che porta qualche problema, un dissidio. Nel lavoro non mancano nuovi progetti, la vitalità è maggiore. Non fare il difficile se ti propongono cose impegnative. Scorpione: E’ una giornata positiva, sarà possibile risolvere un problema: sabato e domenica attenzione alle parole con il partner. Nel lavoro chi cerca un impiego è favorito ma non bisogna puntare troppo in alto. Sagittario: Il fine settimana sarà sottotono per l’amore, ancora nostalgia e Luna contraria. Oggi nel lavoro potrebbero uscire problemi dell’ultimo minuto: forse non saprai gestirli. Capricorno: Giornata interessante, la Luna transita nel tuo spazio zodiacale. Hai bisogno di fare qualcosa in amore. E’ un momento di grande stanchezza, è probabile che tu adesso veda le cose poco chiare. Acquario: Chi vive una relazione solida in questo momento non ha nulla da temere. Alcuni nati del segno sono un po’ insoddisfatti e vorrebbero raggiungere traguardi più ambiziosi. Pesci: La Luna è favorevole, ci sono delle buone novità anche in vista della prossima settimana. Non è il caso di agitare le acque, tutto sta andando a rallentatore.

The post Oroscopo di Paolo Fox, 23 luglio 2021: le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.