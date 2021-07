oroscopo-di-paolo-fox,-24-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: Se c’è stato un piccolo dissidio nel corso degli ultimi giorni adesso in amore si può recuperare. Nel lavoro non tutti hanno la pazienza di resistere, ma quando ti interessa qualcosa vai fino in fondo.

Toro: Sei sempre intollerante, attenzione se stai con una persona ma la tua testa è altrove. Nel lavoro ci sarebbero occasioni da cogliere, peccato che Saturno sia contrario e dovrai aspettare la prossima settimana.

Gemelli: La Luna è favorevole, gli incontri di queste ore sono chiarificatori in amore. Nel lavoro non tutto può essere risolto in tempi brevi ma hai una bella energia mentale.

Cancro: Rispetto a ieri sera sei meno agitato, il tuo rapporto di coppia ne trae beneficio. Nel lavoro bisogna evitare inutili complicazioni e agire con calma e razionalità.

Leone: Oggi la Luna opposta ti rende fin troppo scostante e polemico. Nel lavoro con queste stelle è normale se oggi qualcosa non and per il verso giusto.

Vergine: Situazione astrologica positiva con Venere nel tuo segno! Nel lavoro non esitare ad accettare un nuovo incarico: purtroppo c’è chi deve lavorare in un ambiente che non ama ma bisogna fare di necessità virtù.

Bilancia: Ottimo recupero! Come abbiamo detto se vivi una relazione difficile ci sono state complicazioni ma si può ripartire. Nel lavoro devi curare meglio le tue finanze.

Scorpione: Questo giorno invita ad essere prudenti, la tensione nervosa resta alta in amore. Nel lavoro anche chi ha subìto la crisi può cercare una soluzione in questo momento.

Sagittario: C’è qualcosa che non va, avete idee diverse da quelle del partner. Ti suggerisco di non lasciare il certo per l’incerto anche se ti senti insoddisfatto.

Capricorno: La situazione generale permette alle coppie che hanno un progetto di portarlo a termine. Nel lavoro se hai delle idee è il momento di portarle avanti.

Acquario: La Luna è nel tuo segno e ti regala belle emozioni in amore. Nel lavoro attenzione a non alzare la voce, potresti passare dalla parte del torto.

Pesci: In questi giorni può tornare un piccolo conflitto. Le prossime settimane saranno molto importanti e non escludo che arrivi qualche novità.