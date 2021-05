Ariete. Buona la settimana per l’amore, ma se una storia non funziona tu cercherai di sistemare tutto. Sul lavoro, meglio farsi scivolare le cose addosso!

Toro. C’è un po’ di agitazione in amore, cerca di non essere troppo polemico in una storia che potrebbe procedere. Sul lavoro, non fare scelte affrettate, ma non temere perché da mercoledì le stelle ritorneranno dalla tua parte.

Gemelli. Chi ha voglia di innamorarsi e di mettersi in gioco ora non deve fare passi indietro. Sul lavoro, periodo buono per fare un bilancio!

Cancro. Chi ha voglia di innamorarsi e di mettersi in gioco ora non deve fare passi indietro. Sul lavoro, periodo buono per fare un bilancio!

Leone. Buone notizie in amore: con un nato sotto il segno della Bilancia puoi iniziare una storia. Si può discutere, ma anche chiarire. Sul lavoro, Giove non è più opposto e presto potrebbero arrivare delle novità!

Vergine. Questa giornata invita a riflettere in amore, occhio alle scelte, ma forse giugno andrà in modo diverso. Sul lavoro, gli accordi impossibili ora da giugno potranno diventare più semplici, chissà!

Bilancia. Questa giornata invita a riflettere in amore, occhio alle scelte, ma forse giugno andrà in modo diverso. Sul lavoro, gli accordi impossibili ora da giugno potranno diventare più semplici, chissà!

Scorpione. Oggi sei coraggioso e potresti affrontare qualcuno che va contro la tua persona. Sul lavoro, c’è qualcosa da chiarire, chissà!

Sagittario. Venere agli inizi di maggio era in opposizione e molte coppie ora devono recuperare, devono ritrovare la serenità. Sul lavoro, buone intuizioni per chi sta cercando una nuova occupazione!

Capricorno. La Luna non è più contraria e questa settimana potrebbe essere positiva in amore. Sul lavoro, potresti essere sotto pressione, ma è bene ascoltare i consigli di chi ti sta vicino!

Acquario. Oggi in amore qualcosa non va, ma non temere perché si tratta di una cosa passeggera. Sul lavoro, non ti arrendere perché ora si può dare qualcosa in più. Cerca di rimandare una discussione al 26.

Pesci. Non farti illusioni perché certi rapporti non torneranno come erano prima. Sul lavoro, potresti discutere con il capo, ma potresti anche tornare a fare qualcosa che avevi interrotto!