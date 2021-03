oroscopo-di-paolo-fox,-25-febbraio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 23 febbraio?

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 25 febbraio 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete. In questo momento la forza non manca, riuscirai a superare un po’ di conflitti dopo due giorni polemici. Nel lavoro cerca di non fare passi falsi. So che stai pensando ad un cambiamento, che era in programma già dall’anno scorso, ma valuta bene: vorresti cambiare anche chi ti rappresenta o progetti che non danno frutti.

Toro. E’ una giornata piuttosto controversa, la Luna è dissonante: non fare passi azzardati. Nel lavoro cerca l’aiuto solo di chi è capace e interessante. Ci vuole tanto impegno per superare i problemi, anche quelli di natura economica.

Gemelli. Oggi la Luna è favorevole, ma in generale tutto quel che nasce in questo periodo potrà rivelarsi importante. Nel lavoro se devi mettere in piedi un progetto professionale oggi parla con chi può aiutarti, ma poi prenditi del tempo per capire come muoverti.

Cancro. Oggi Venere inizia un transito importante nel tuo segno, la fine del mese porta consigli. Nel lavoro, chi ha ricevuto diverse offerte ora deve prendere una decisione saggia: non dettata dalle utopie o fantasie. Leone. Sarà una giornata importante per l’amore, la Luna è in transito nel tuo segno proprio oggi. Nel lavoro le opportunità sono in crescita: Giove e Saturno sono ancora opposti e parlano di impegni che devi lasciare per nuovi cammini. Non tutti sono dalla tua parte.

Vergine. Il mese si concluderà con la Luna nel tuo segno, l’amore è favorito. Nel lavoro non ti piace lasciare le cose a metà: se studi nell’aria c’è possibilità di un cambiamento

Bilancia. Oggi riuscirai a superare quei piccoli fastidi che turbavano le tue emozioni: la Luna non è più dissonante. Nel lavoro è evidente che questo sia un periodo molto importante. Specialmente per coloro che lavorano da soli oppure devono iniziare un progetto ambizioso.

Scorpione. E’ una giornata nervosa per l’amore, forse è il momento giusto per dire come la pensi: in particolare se sei diviso tra due storie. Nel lavoro non far partire progetti senza riflettere; risolvere quella sana voglia che hai perso ultimamente.

Sagittario. Questa è una buona giornata per l’amore: la Luna si trova in aspetto di trigono ed è dunque favorevole. Nel lavoro dopo le difficoltà attraversate nel 2020 min questi giorni potrai ripartire e anche vincere una sfida.

Capricorno. E’ una giornata positiva, i progetti che fai con i Toro e i Vergine saranno decisamente importanti. Nel lavoro non far partire dei progetti senza aver un riferimento stabile. Non puoi fare tutto da solo! Devi fidarti di qualcuno, anche se per te è difficile.

Acquario. Oggi e domani Luna opposta! Analizza le nuove storie con molta attenzione. Nel lavoro se qualcuno ostacola i tuoi progetti cerca di essere paziente: le tue idee richiedono tempo per essere capite!

Pesci. Le nuove storie andranno affrontate con cautela; non perdere di vista una persona che ti interessa; dal 25 molte cose cambieranno in meglio. Nel lavoro conviene pazientare ancora qualche ora, la fine di febbraio sarà molto promettente.