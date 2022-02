Oroscopo di Paolo Fox 25 febbraio: amore e lavoro di questo venerdì

Ariete – Luna favorevole in amore, ma attenzione che da domani tornerà il vostro solito momento di incertezza. Sul lavoro c’è una questione in sospeso per quanto riguarda il denaro, ma ci si può riscattare.

Toro – In arrivo giornate di recupero per i sentimenti, le prossime tre. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale. Sul versante lavoro chi sta in proprio cerca un modo per ripartire da zero, chi invece è un dipendente potrebbe rivedere un accordo oppure ridimensionare un impegno.

Gemelli – In amore la Luna è ancora opposta: c’è impazienza, prendete tutto con troppa foga, nulla di grave in ogni caso. Sul lavoro è meglio rimandare qualsiasi discussione o impegno a domani.

Cancro – E’ necessario risolvere un piccolo problema entro la fine della settimana. Non è nulla di nuovo. Le discussioni con i parenti andrebbero risolte a partire da marzo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Attenzione in amore, in arrivo un confronto spinoso entro la fine di febbraio. Siete impegnati a trovare soluzioni anche sul fronte lavorativo.

Vergine – Buono l’amore: sensazioni positive e e Venere favorevole sono con voi fino al 6 marzo. Sul lavoro dovete essere pazienti anche se a volte vi sembra che tutti vi secchino.

Bilancia – In amore giornata interessante, un po’ di fatica in arrivo nei prossimi giorni. Sul lavoro le stelle invitano a fare progetti per il futuro: in arrivo un cambiamento molto atteso.

Scorpione – In amore cercate di fissare un incontro oppure liberate il cuore se siete rimasti soli. La fine della settimana pota consiglio. Sul lavoro Giove è in ottimo aspetto: l’ideale per chi vuole fare una proposta o cambiare strada.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – In amore la Luna oggi è attiva e invita a fare delle belle cose, compreso avvicinarsi al partner. Sul lavoro è meglio non proseguire situazioni inutili solo per presa di posizione.

Capricorno – In amore la Luna presto sarà nel vostro segno. Il fine settimana sarà importante in amore. Sul lavoro sono favorite le attività autonome. Potete accettare un cambiamento e concludere accordi.

Acquario – Buone le stelle, in amore, durante questo fine settimana. Luna nel vostro segno il giorno 28: novità in arrivo. Non vi sentite tranquilli sul lavoro: non sono gli altri a bloccarvi, ma parte da voi. Non c’è chiarezza neanche a livello sociale.

Pesci – In amore c’è qualcosa che non va, cercate di evitare le polemiche. Sul lavoro cercate di affrontare con fiducia le novità, lavorerete meglio settimana prossima.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 25 febbraio: amore e lavoro di questo venerdì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.