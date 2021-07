oroscopo-di-paolo-fox,-25-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 25 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2021: le previsioni

Ariete: Oggi la Luna è favorevole ma per le coppie di lunga data ci sono delle piccole questioni economiche da risolvere. Sul lavoro invece la tua determinazione ti aiuterà nel gestire i nuovi progetti. Toro: Giornata nervosa, avrai da ridire su tutto. Lavorativamente parlando invece non farti scappare delle nuove occasioni, qualcosa si sta muovendo! Gemelli: Domenica utile per chiarire eventuali malintesi, via libera al dialogo. Sul lavoro invece ultimannte c’è qualche pensiero di troppo, forse legato a questioni di carattere economico. Cancro: Con Venere a favore le giornate si fanno decisamente più interessanti. Sul lavoro invece cerca di essere lungimirante investendo in progetti di lungo termine. Leone: Eventuali problematiche potranno essere risolte entro mercoledì. Sul lavoro invece non è il momento di fare scelte azzardate, è probabile infatti che la Luna piena di ieri abbia creato qualche fastidio di troppo. Vergine: Non essere timido soprattutto se sei solo da tempo, è il momento di farsi avanti. Sul lavoro invece cerca di essere meno nervoso e di controllare meglio l’agitazione che nell’ultimo periodo regna sovrana. Bilancia: Giornata promettente, lasciati alle spalle dissidi ed inutili controversie. Lavorativamente parlando se hai in ballo delle trattative legali presto arriveranno positive novità. Scorpione: Domenica polemica, evita di lasciarti trasportare da sterili perplessità. Sul lavoro invece in vista di settembre sono possibili rinnovi e chiamate. Sagittario: Momento positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile. Sul lavoro invece sono possibili piccoli ritardi anche per quanto riguarda alcuni pagamenti in sospeso. Capricorno: Giornata positiva per i sentimenti con Venere a favore. Sul lavoro invece gli incontri di queste giornate e soprattutto dal 27, hanno una marcia in più. Acquario: Per le coppie di lunga data è necesario rinfrescare il rapporto magari programmando qualcosa di nuovo da fare insieme. Sul lavoro invece sono in arrivo delle risposte, mantieni alta l’attenzione. Pesci: Se nutri delle perplessità è arrivato il momento per esternarle: non tenerti tutto dentro! Lavorativamente parlando invece è arrivato il momento di ripartire, attento alle spese di troppo.

