oroscopo-di-paolo-fox,-25-maggio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 25 maggio?

Oroscopo Paolo Fox 25 maggio: le previsioni

Ariete. Le stelle di questo periodo consigliano di analizzare con attenzione la tua situazione sentimentale. Nel lavoro i nuovi progetti vanno a rilento: bisogna recuperare quanto perso nel 2020.

Toro. Avresti bisogno di qualcuno di positivo, disponibile… Nel lavoro se cerchi un primo impiego troverai delle belle opportunità. Se devi acquistare o vendere cerca consigli.

Gemelli. Le coppie che si vogliono bene ora avranno la strada spianata. Nel lavoro è un periodo di cambiamenti, possono essere impegnativi ma alla fine redditizi.

Cancro. Grazie alla Luna favorevole potresti innamorarti, trovare l’amore: ancora di più nel mese di giugno. Nel lavoro sono possibili cambiamenti, i punti di riferimento saranno diversi!

Leone. Oggi potresti anche arrabbiarti se il tuo partner non ti darà tutto il supporto di cui hai bisogno. Nel lavoro sei più nervoso, quasi insofferente: potresti rimanerci male se una risposta non arriva.

Vergine. La situazione generale invita alla prudenza, con Pesci o Gemelli potrebbero esserci problemi. Nel lavoro sarà importante rivedere alcuni conti, ci sono stati un po’ di problemi.

Bilancia. Massima attenzione in amore: anche un incontro occasionale potrebbe rivelarsi qualcosa in più. Nel lavoro sei un po’ volubile: ti consiglio di stare attento alle distrazioni, fa le cose con calma.

Scorpione. La Luna è nel tuo segno e ti porta passionalità, Giove ti protegge per qualche giorno. Nel lavoro se è possibile cerca di siglare un accordo entro la fine di giugno.

Sagittario. Potrebbe nascere un sentimento nuovo dal nulla, torna una buona passionalità. Nel lavoro domani la Luna sarà nel segno: Saturno in buona luce ti invita a rimetterti in gioco.

Capricorno. Se vedi che oggi qualcosa non va come dovrebbe prendi tempo, in amore è importante la pazienza. Nel lavoro sei una persona sempre molto attiva, detesti le perdite di tempo. Giova ti aiuterà per qualche settimana.

Acquario. Probabilmente se qualcosa non va in amore ne stai risentendo. Nei rapporti con Toro e Leone è importante tentare l’equilibrio. Nel lavoro le intuizioni sono sempre forti ma forse sarebbe il caso di non partire sempre in quarta.

Pesci. Le tensioni che devi affrontare in amore sono varie, tuttavia ci vuole pazienza sia in amore che in famiglia. Nel lavoro se devi fare una scelta non essere troppo precipitoso.