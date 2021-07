oroscopo-di-paolo-fox,-26-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 2 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2021: le previsioni

Ariete: Questo mese punta a concludersi in maniera positiva per l’amore. Nel lavoro la situazione sembra migliorare anche se molti ora dovranno recuperare del tempo perduto. Toro: Il mese si concluderà con la Luna nel tuo segno zodiacale: l’amore è alle porte. Nel lavoro alcuni progetti non andranno a buon fine però ora l’importante è non scoraggiarsi e andare avanti. Gemelli: Qualcosa ti agita, la Luna è dissonante assieme a Venere: evita gli scontri con il partner. Nel lavoro anche trascinerai un po’ di polemica, devi sentirti pronto a cambiare un po’. Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani Luna favorevole: sfrutta al meglio queste giornate! Nel lavoro entro la fine del mese ci sarà l’occasione per realizzare qualcosa di nuovo. Oroscopo Paolo Fox Leone: Dopo un fine settimane complicato ora l’amore torna a splendere. Nel lavoro se stia ancora aspettando non abbandonarti all’ansia, non serve a nulla tanto. Oroscopo Paolo Fox Vergine: In questa giornata un po’ così, con la Luna opposta, ti si sconsiglia di rivangare il passato. Nel lavoro se ci sono stati problemi economici una risposta sta arrivando. L’autunno però ti porterà molte risposte. Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Situazione positiva: novità importantissime in amore. Nel lavoro otterrai più successo proprio perché la tua voce sarà ascoltata. Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ottime opportunità per trovare l’amore o lasciarti coinvolgere da una storia. Nel lavoro vorresti cambiare tutto ma ti consiglio cautela: non è il caso di fare passi falsi. Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi complicazioni, il cuore è immerso nel passato e la Luna è dissonante. Nel lavoro forse devi capire che è meglio prendere le distanze da una persona. Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Torna una fase positiva per l’amore: le stelle parlano di incontri emozionanti con il segno del Pesci. Nel lavoro è un momento di grande stanchezza, ora potresti vedere le cose in modo poco chiaro. Oroscopo Paolo Fox Acquario: E’ una giornata da sfruttare: soprattutto quella di oggi pomeriggio dove importanti emozioni saranno vissute con il partner. Nel lavoro nei prossimi giorni finalmente riuscirai a imbastire un cambiamento. Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è nel tuo segno: regala emozioni importanti. Se ci sono state incomprensioni nel passato ora si può tentare di trovare una soluzione. Nel lavoro le questioni legali troveranno finalmente pace entro la fine del 2020.

