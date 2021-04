oroscopo-di-paolo-fox,-27-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 27 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 27 aprile?

Ariete. Buone notizie per l’amore e le cene a due riescono bene, soprattutto se c’è da chiarire qualcosa. Sul lavoro, puoi fare programmi in vista del futuro!

Toro. La Luna è opposta e non sembri molto comprensivo, anzi sembri intollerante. Ma cerca di mantenere la calma e di non rovinare tutto all’ultimo minuto. Sul lavoro, c’è qualche piccolo dubbio, ma non temere: tutto si risolve!

Gemelli. Chi è stato tradito o è stato abbandonato ora può trovare un po’ di serenità. Buone prospettive in amore. Sul lavoro, tenta la fortuna con cautela. Se lavori in modo indipendente, con Giove e Saturno favorevoli le cose possono andare bene!

Cancro. Buone notizie per l’amore, soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci. Buoni progetti in vista. Sul lavoro, meglio parlare se ci sono stati dei problemi perché l’energia ora potrebbe essere positiva!

Leone. In amore mantieni la calma e sii prudente perché potrebbero nascere dei dubbi. Sul lavoro, non è la giornata giusta per fare progetti: sei un po’ stanco e irascibile!

Vergine. Buone notizie per l’amore, tra oggi e domani potrai vivere qualcosa di nuovo anche perché Marte è dalla tua parte. Sul lavoro, se desideri essere pagato di più sappi che è difficile!

Bilancia. Ottime notizie per l’amore con la Luna che è nel tuo segno. Sul lavoro, parla solo se lo ritieni opportuno perché ora il momento professionale è favorito.

Scorpione. Meglio lasciar perdere la vendetta e la competizione, in amore è bene ritrovare la serenità. Sul lavoro, chi si è trasferito da poco ora ha voglia di rimettersi in gioco!

Sagittario. La noia potrebbe prendere il sopravvento, occhio alle relazioni. Sul lavoro, le tue idee potrebbero essere molto interessanti soprattutto se pensi al futuro!

Capricorno. Buone notizie per l’amore con la Luna che non è più contraria, Venere è favorevole e sei molto più tranquillo. Sul lavoro, cerca di portare avanti i progetti e non farti prendere dalla paura di sbagliare, stai sereno!

Acquario. Qualche piccolo disagio in amore anche nelle coppie stabili e migliori. Sul lavoro, periodo complicato per chi lavora in proprio perché ci sono dei problemi da affrontare!

Pesci. Approfitta di questa giornata per parlare e capire cosa ti dice il cuore. Sul lavoro, momento interessante per mettere a punto nuove idee e per cogliere al volo una bella opportunità. Forza!